La chilena Roma Monasterio pasea con sus títeres la soledad de la senectud

Segovia (España) , 3 sep (EFE).- El espectáculo intimista 'Frágil', de la actriz chilena Roma Monasterio, deambula por las terrazas de algunos bares de Segovia durante estos días en los que esta ciudad del centro de España acoge la XXXV edición del festival de marionetas Titirimundi, con un tema tristemente actualizado por la pandemia del coronavirus: la soledad de la senectud.

"Inicié este espectáculo en Charleville (Charleville-Mézières, Francia) en 2019 en la calle, y nunca me imaginé que nos íbamos a ver confrontados con esto de ver ancianos encerrados y solos, que se nos iba a volver una cosa cotidiana y un tema", comentó la artista en un encuentro con periodistas este viernes.

Se trata de una obra "que habla de la fragilidad de la vida mirado desde este punto de la vejez" ha descrito la actriz chilena, quien ha creado todos los materiales a los que insufla carácter, o "ángel" como ella lo llama, con el fin de contar su historia.

En solo dos maletas, Monasterio lleva todo lo necesario para su relato: uno de ellos sirve de escenario y, abierto, exhibe una pequeña ventana y diversas capas de paisaje que le permiten explorar diferentes universos hechos de telas, papeles, lana y otros materiales, que forman campos, nubes, mares y ciudades.

Resulta un "desafío" para la artífice de llevar al espacio público "un espectáculo que se escapa un poco de la calle, precisamente por lo pequeño y por lo íntimo", según ella misma comenta.

Sin embargo, esta artista, residente en Barcelona, consigue crear una tierna conexión con los viandantes porque les transmite, de alguna forma, su "fascinación por lo mínimo".

"Me gusta mucho llegar al detalle, porque siento que ciertos detalles y llevados a su mínima expresión también permite profundizar y emitir una opinión", explica.

Con la irrupción de la crisis sanitaria, los titiriteros como ella han tenido que enfrentarse al reto de actuar para un público desprovisto de buena parte de su expresividad por causa de la mascarilla, lo que a veces puede ser un obstáculo para leer a los espectadores.

"Es muy difícil porque tú no ves exactamente la cara de la gente; pese a eso, yo tengo un gran público que son los niños pequeños y ellos casi nunca están con mascarilla", relata la actriz.

A Monasterio le parece más complicado incluso cuando le piden que se la ponga ella: "Si bien yo animo, lo que hago yo es más que un personaje, es una totalidad y mi cara ayuda", afirma.

Sobre sus actuaciones por las terrazas de Segovia, Roma Monasterio esta encontrando inspiradora esta experiencia y muy diferente a "la de la calle" : "Es distinto estar en una esquina y que la gente se acerque a ti, que ir tú a un lugar donde está la gente haciendo otra cosa".

"Y en eso creo que, en esa reinvención también entré precisamente en la pandemia, que era inventar espectáculos que se puedan llevar a la gente e intervenir a la gente, me parece súper interesante", añade.

Desde este jueves hasta el próximo domingo, Titirimundi ha programado en Segovia 128 actuaciones de 28 compañías en 35 espacios de la ciudad, para los que han puesto a la venta 6.002 entradas. EFE

