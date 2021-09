José Ortega Cano, fotografías y sonrisas con los fans que le han mostrado su apoyo en su peor momento

03-09-2021 José Ortega Cano EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



En uno de los momentos más delicados de su vida y en el que se está cuestionando su matrimonio con Rocío Jurado y cómo trataba a la inolvidable artista, José Ortega Cano cuenta con un importante apoyo. Y no, no nos referimos a Ana María Aldón, inseparable del torero en los últimos días, ni tampoco a Gloria Camila, que dispuesta a todo por defender el honor de sus padres acudirá a la justicia para descubrir qué contienen los escritos íntimos de su madre que su hermana, Rocío Carrasco, estaría dispuesta a desvelar en la segunda parte de su serie documental.



Nos referimos a sus fans que, demostrando su apoyo a Ortega Cano, se han desplazado a la casa que el diestro posee en la gaditana localidad de Costa Ballena para transmitirle su cariño en estos complicados instantes. Un gesto que el viudo de Rocío Jurado ha agradecido atentamente, saludando a sus seguidores sonriente y accediendo a sacarse una fotografía con ellos.



Sin duda, un gran apoyo para el torero, que ya se ha reunido con su abogado, Enrique Trebolle, para pedir medidas cautelares contra la docuserie de Rocío Carrasco de cara a una posible vulneración de su derecho al honor y a la intimidad, ya que no está dispuesto a que nadie enturbie su imagen ni la de su matrimonio con 'La más grande'.