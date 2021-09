Jaime Lorente, padre de su primer hijo en noviembre

11-03-2019 Jaime Lorente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



¡Bombazo en el mundo cuore! Y es que contando las horas para acabar nuestra jornada laboral y poder ver por fin el primer capítulo de la 5ª y última temporada de 'La casa de papel' - y sabemos que no somos los únicos - acabamos de conocer la noticia de la sorprendente paternidad de uno de sus protagonistas.



Y es que tal y como ha publicado la revista Hola en exclusiva, Jaime Lorente se convertirá en padre de su primer hijo, una niña que se llamará Amaia, el próximo mes de noviembre. Una noticia que nos ha dejado totalmente boquiabiertos, puesto que nada sabíamos de la vida privada del actor desde que rompió con María Pedraza en enero de 2021 después de dos años de intenso amor en los que llegaron a compartir piso en la capital.



Así, tal y como desvela la publicación, el popular 'Denver' de 'La casa de papel' habría rehecho su vida sentimental con una joven - cuya identidad todavía no ha sido revelada - a la que conoció durante el rodaje de la famosa serie de Netflix, ya que ella es una de las encargadas de vestuario.



A pesar de que no se han filtrado más detalles por el momento, no cabe duda de que la relación marcha viento, puesto que Jaime se convertirá en padre primerizo en tal solo dos meses de una niña llamada Amaia a la que espera con ilusión. Una gran noticia sobre la que el actor, que se prepara para interpretar el papel más importante de su vida - el de padre - todavía no se ha pronunciado.