Hamilton: "Esta pista es épica"

EFE/EPA/REMKO DE WAAL

Redacción deportes, 3 sep (EFE).- El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, que sólo pudo marcar el undécimo tiempo en los entrenamientos libres para el Gran Premio de los Países Bajos -en el segundo sólo pudo dar tres vueltas, antes de que se le parara el monoplaza, al perder potencia- declaró este viernes en Zandvoort que "esta pista es épica"

"Esta pista es épica. Al salir a ella por primera vez me provocó numerosos recuerdos de cuando piloté aquí hace tiempo. Sabía que era genial de cuando corría en la Fórmula 3, pero en un Fórmula Uno es algo más", comentó Hamilton, de 36 años, que lidera el Mundial con 202,5 puntos, tres más que el ídolo local, el holandés Max Verstappen (Red Bull), que este viernes marcó el quinto tiempo.

"Es una pena que no pudiera completar más tandas, pero la pérdida de potencia interrumpió mi segundo entrenamiento bastante pronto", explicó el astro inglés, que el año pasado igualó los siete títulos del alemán Michael Schumacher y que también detenta los récords históricos de victorias (99) y 'poles' (101) en Fórmula Uno.

"Tengo que ponerme al día y tenemos que investigar el problema con más detalle, pero tampoco ha sido el fin del mundo. El coche no se sentía tan mal durante el poco tiempo que rodé y (su compañero finlandés) Valtteri (Bottas) tuvo una segunda sesión productiva, así que tendremos mucho que aprender de eso", opinó.

"Fue increíble ver a la multitud aquí hoy, había muchísima gente allí y los aficionados holandeses aportan mucha energía. Espero que sea un gran fin de semana para todos", apuntó Hamilton este viernes en Zandvoort.