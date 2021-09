Guaidó dice acudir al diálogo para lograr condiciones para elecciones libres

El opositor venezolano, Juan Guaidó. EFE/RAYNER PEÑA R/Archivo

Caracas, 3 sep (EFE).- El líder opositor venezolano Juan Guaidó aseguró este viernes que "no hay condiciones para un proceso electoral libre y justo" en su país, por lo que acuden al proceso de diálogo con el Gobierno, cuyo segundo ciclo comienza hoy en México, para conseguir esas garantías.

"Todos sabemos que hoy no hay condiciones para un proceso electoral libre y justo en Venezuela, por eso estamos en México, estamos luchando para lograr esas condiciones", dijo Guaidó en un video difundido en sus redes sociales.

En el mismo mensaje dijo que su llamado es "a luchar" porque no pueden ser "espectadores pasivos de un proceso".

"Debemos y vamos a tomar acción para salvar a Venezuela. En México, con la comunidad internacional, y en Venezuela en nuestras calles", subrayó.

Insistió en que su objetivo final "es lograr un acuerdo que solucione el conflicto" que considera que vive su país "a través de una elección presidencial y parlamentaria libre y justa".

Todo ello para la "recuperación del voto como un instrumento" de cambio.

Reiteró que el cambio pasa por "poder elegir un nuevo presidente" porque, a su juicio, ahí "está la solución al conflicto en Venezuela, elecciones presidenciales y parlamentarias libres".

"Las condiciones vienen en el marco de un acuerdo integral, un acuerdo de salvación nacional. Nosotros seguimos y vamos a seguir en las calles hasta lograrlo, a diferencia de (Nicolás) Maduro, el dictador, que no puede salir de cuatro paredes a darle la cara a nuestra gente", aseguró.

Acerca de la decisión tomada por la mayoría de los partidos, entre ellos el suyo, Voluntad Popular, de participar en las elecciones locales y regionales del próximo 21 de noviembre, comentó que fue "producto de un proceso arduo" y con el fin de "lograr la libertad desde otros espacios".

"Sé que para los partidos que han decidido participar el 21 de noviembre la decisión fue producto de un proceso arduo que hoy sigue y que el país hoy exige sea unitaria para dar la pelea en otro frente de lucha", comentó.

No obstante, consideró que es necesario "trabajar por el mismo fin y ampliar espacios de participación de la gente".

La delegación opositora se encontrará del otro lado de la mesa a los enviados por el Gobierno de Venezuela que presentarán en la segunda fase de la negociación un "petitorio firme" que comprende "todas las exigencias económicas", entre las que destaca el levantamiento de las sanciones.

Así lo aseguró este jueves el presidente Nicolás Maduro, quien se reunió el jueves con la delegación gubernamental que acudirá al segundo ciclo de diálogos que se prolongará hasta el 6 de septiembre.