Ferrari logra el "uno-dos" en las prácticas libres para GP de Países Bajos

Por Bart H. Meijer

ZANDVOORT, Países Bajos, 3 sep (Reuters) - Charles Leclerc y Carlos Sainz lideraron el "uno-dos" de Ferrari el viernes en las prácticas para el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula Uno.

El favorito local de Red Bull y aspirante al título Max Verstappen, que contó con el respaldo de decenas de miles de seguidores vestidos de naranja en las tribunas, fue segundo en la sesión de la mañana y quinto por la tarde.

El siete veces campeón del mundo de Mercedes, Lewis Hamilton, que está tres puntos por delante del holandés en el Campeonato de Pilotos, fue el más rápido en la sesión inicial antes de que su coche se averiara en la segunda.

"Perdí la potencia y me dijeron que me detuviera", dijo Hamilton. "No es el fin del mundo".

La avería provocó banderas rojas en una mañana en la que hubo otra parada después de que Nikita Mazepin, de Haas, quedara en la grava.

La vuelta más rápida de Leclerc de un minuto y 10,902 segundos fue 0,154 más rápida que la de Sainz, con Esteban Ocon de Alpine tercero y Valtteri Bottas, de Mercedes, cuarto.

Más de 35 minutos de la práctica inicial se perdieron después de que el Aston Martin con motor Mercedes de Sebastian Vettel sufriera una falla en el motor y se detuviera, dejando un rastro de aceite.

Vettel agarró un extintor de incendios cuando salió humo de la parte trasera, pero el automóvil parecía estar eléctricamente vivo y no pudo ser retirado hasta que un alguacil lo declarara seguro. Para cuando se completó el proceso, solo quedaban seis minutos y se escuchó un rugido de la multitud cuando los autos regresaron a la pista.

Hamilton dio una vuelta de 1 minuto y 11.500 segundos, con Verstappen 0,097 segundos más lento, y Sainz tercero a 0,101 segundos.

Las entradas para los tres días de carrera se han agotado, con 70.000 espectadores autorizados a asistir en cada uno en un fin de semana en el que Verstappen y su equipo tendrán mucho apoyo.

El piloto de 23 años es, con mucho, el más exitoso en la historia de la F1 de su país, el ganador de una carrera más joven y el primero en luchar por el título.

El mexicano Sergio Pérez, de Red Bull, quedó en el puesto 16 por la mañana y en el escalón 12 por la tarde.