España.- Isa Serra dice que cargos contra el rey emérito no sorprenden e insta al Gobierno a facilitar que sea juzgado

19-07-2021 La portavoz de Podemos, Isa Serra, durante una rueda de prensa en la sede del partido, a 19 de julio de 2021, en Madrid (España). POLITICA Jesús Hellín - Europa Press



La portavoz de Podemos subraya que la crisis en la Monarquía es "insostenible" y que "la solución tiene nombre de República"



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La portavoz de la Ejecutiva de Podemos, Isa Serra, ha asegurado este viernes que los cargos contra Juan Carlos I "ya no sorprenden a nadie" y ha emplazado al Gobierno a dar los pasos necesarios para facilitar que el rey emérito sea juzgado. "La novedad debe ser que deje de estar impune ante la justicia", ha dicho.



En declaraciones a Europa Press, Serra se ha pronunciado sobre la información del diario 'El Mundo' acerca de que la Fiscalía del Tribunal Supremo ve indicios de que Juan Carlos de Borbón cobró "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales".



Pero la dirigente de Podemos ha apuntado que esta noticia "no sorprende a nadie" porque ya "no es novedad" que el rey emérito aparezca en las noticias por estar implicado en "numerosos" casos de corrupción.



"NECESITAMOS QUE SEA JUZGADO"



A su juicio, la "novedad" debe ser que Juan Carlos I deje de estar "impune" ante la justicia y que "por fin" las instituciones "puedan ser parte de la solución" frente a una crisis en la Monarquía que está llegando a unos niveles "insostenibles".



Para la dirigente morada, se necesita que el padre del Rey Felipe "sea juzgado" y para ello las instituciones, entre ellas la Agencia Tributaria que depende del Ministerio de Hacienda, deben dar "pasos hacia delante" en esa dirección para no volver a transmitir a la ciudadanía que "la justicia no parece ser igual para todos".



Serra sostiene que un rey emérito que ha estado "ahogado" en "numerosos" casos de corrupción "no puede generar una crisis en el conjunto de las instituciones" que, en su opinión, "no pueden verse implicadas" en el funcionamiento que ha tenido la Monarquía durante "tantos años".



¿QUE AQUÍ NO HA PASADO NADA?



"Es una obviedad --ha dicho-- que la Monarquía ha funcionado en este país como epicentro de las relaciones económicas ilegales con grandes empresarios, con grandes magnates y con dictaduras, y la solución que tenemos que dar por parte del conjunto de las instituciones y del Gobierno es avanzar para que el rey emérito sea juzgado, y no que su fuga a Emiratos Árabes --donde reside desde hace un año-- sirva para decir que aquí no ha pasado nada. Claro que ha pasado".



Por ello ha insistid en que las instituciones deben avanzar para facilitar que Juan Carlos de Borbón sea juzgado y así demostrar que "la justicia es igual para todos" pese a que para Podemos "la única solución" frente a la Monarquía es la República.



Preguntada si Unidas Podemos insistirá para que el Congreso abra una comisión de investigación sobre el Rey emérito, Serra ha respondido que sí, pese a que hasta la fecha el PSOE junto al PP y Vox han venido rechazando en la Mesa de la Cámara las diversas solicitudes que en este sentido ha planteado su grupo y otras minorías. "Vamos a seguir insistiendo. Hay una parte de esa investigación que se puede dar en el Congreso y otra que tiene que dar la Justicia", ha añadido.



"REY PLURIEMPLEADO"



Desde la cuenta oficial de Podemos en la red social Twitter también se han pronunciado este viernes sobre el documento de la Fiscalía tachando a Juan Carlos I de "rey pluriempleado": "Rey a tiempo completo y comisionista internacional en sus ratos libres. O más bien, al contrario. Y amparado por políticos y gran parte de la prensa", han publicado.



Pero, además, Podemos eleva la crítica a toda la institución: "Una jefatura del Estado que es una vergüenza internacional para España", añade el mensaje.