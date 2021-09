Es difícil aliviar las sanciones si talibanes bloquean salidas

(Bloomberg) -- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que es “difícil ver” cómo los talibanes obtendrán algún alivio de las sanciones económicas si cambian de opinión frente a sus compromisos de permitir que las personas que quieren salir de Afganistán lo hagan.

Blinken dijo a periodistas el viernes que EE.UU. está trabajando para mantener abiertas las rutas terrestres, y buscando formas de procesar las solicitudes de visas especiales para inmigrantes fuera del país.

“En última instancia, la expectativa es ver un Gobierno que cumpla con los compromisos asumidos por los talibanes”, dijo Blinken.

Nota Original:Blinken Says ‘Hard to See’ Aid to Taliban If They Block Exits

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.