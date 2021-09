Elvis Crespo lanza una nueva versión en bachata y dance de "La Foto Se Me Borró"

El merenguero puertorriqueño Elvis Crespo. EFE/Jorge Muñiz/Archivo

San Juan, 3 sep (EFE).- El merenguero puertorriqueño Elvis Crespo lanzó este viernes una nueva versión de su tema "La Foto Se Me Borró" (2007) con una fusión en los géneros de bachata y dance, y acompañado del intérprete del género tropical Ryan Milo.

"Esta canción fue un éxito hace varios años. En esta ocasión cuento con la participación de un artista muy talentoso, Ryan Milo", expresó Crespo en un comunicado de prensa sobre el tema incluido en su disco "Regresó el jefe".

Milo, por su parte, agradeció a Crespo por la oportunidad de incluirlo en la nueva versión.

"Para mi es un sueño hecho realidad, estar junto al maestro Elvis Crespo, y que me diera la oportunidad de compartir con él en la nueva versión de este tema, es algo que agradeceré por siempre", expresó Milo.

"La Foto Se Me Borró", letra escrita por el propio Crespo, suma un peculiar arreglo musical en bachata fusionado con EDM (electronic dance music) a cargo de Robert Cora y Jerry García, este último de la agrupación Bachata Heightz, haciéndolo uno más bailable y original.

El tema, lanzado bajo el sello Flash Music, incluye un video musical dirigido por Bobby Viera y grabado en Miami, Florida (EE.UU.) y resalta la participación estelar de la hija de Crespo, Génesis.

El video presenta de forma jocosa la interacción de ambos artistas en medio de una sesión de fotos rodeados de marcos y estampas fotográficas actuales.

La producción se nutre de una joven pareja de bailarines, Damian Caraballo e Isabella Tagle, quienes disfrutan de la canción con una coreografía de Mariela Cid, donde predomina la atracción y el encanto.