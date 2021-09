El Salvador.- Cerca del 85 por ciento de los salvadoreños aprueban la gestión de Bukele

Es la aprobación más baja desde que comenzó su mandato



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El 84,7 por ciento de los salvadoreños aprueban el trabajo del presidente, Nayib Bukele, en sus dos años y tres meses de gestión, según revela una encuesta elaborada para el diario 'La Prensa Gráfica'.



Mientras, el 12,3 por ciento desaprueba la labor del mandatario y un 2,9 por ciento se ha inclinado por no responder a la encuesta, llevada a cabo con entrevistas a 1.506 personas entre el 18 y el 24 de agosto.



No obstante, el porcentaje de aprobación de Bukele es el más bajo desde que comenzó su mandato, aunque se mantiene por encima de la aceptación que tenían sus antecesores cuando llevaban al menos el mismo tiempo de trabajo.



Esto sugiere que las acciones del presidente en contra de la institucionalidad democrática del país centroamericano y la adopción de un medida tan impopular como el uso del bitcoin no han lastimado su imagen, destaca el diario.



En su mandato, el país tiene la percepción de que ha mejorado la seguridad pública, el Gobierno ha manejado bien la pandemia de COVID-19, a lo que se suma la entrega de ayudas directas a la ciudadanía, como paquetes de alimentos.