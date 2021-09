EE.UU. nombra a experto para iniciativa de preparación pandémica

(Bloomberg) -- El director del Gobierno de Estados Unidos para el desarrollo de las vacunas contra el covid-19 ha sido elegido por la Casa Blanca para que asuma un papel centrado en la preparación para futuras pandemias.

Matthew Hepburn, director de desarrollo de vacunas contra el covid para Countermeasures Acceleration Group, anteriormente conocido como Operación Warp Speed, se está preparando para asumir el nuevo cargo el 1 de octubre, según personas familiarizadas con el asunto.

Hepburn, de 50 años, se centrará en el desarrollo de vacunas, terapias y pruebas para hacer frente a las amenazas pandémicas, informando directamente al director de la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología, Eric Lander, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas ya que los detalles del nombramiento aún no son públicos.

El grupo de contramedidas donde Hepburn trabaja actualmente es un esfuerzo conjunto del Departamento de Defensa y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. El Departamento de Defensa aún debe autorizar el cambio de Hepburn, según las personas. La Casa Blanca y el Departamento de Defensa no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Hepburn, médico especialista en enfermedades infecciosas que pasó más de dos décadas en el Ejército de EE.UU., también ayudará a coordinar y mejorar las capacidades de secuenciación genómica y de pronóstico de enfermedades de EE.UU., según las personas. EE.UU. ha sido criticado por quedarse atrás de otros países desarrollados en el seguimiento del aumento de nuevas mutaciones genéticas del coronavirus.

Trabajo previo

La Oficina de Política de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca fue creada por el Congreso en 1976 para trabajar en los sectores público y privado para lograr avances tecnológicos. La nueva unidad de preparación para pandemias de la oficina aún no se ha anunciado y su misión aún está en evolución.

Según personas familiarizadas con los planes, la oficina supervisará los proyectos gubernamentales de preparación para una pandemia y su financiación, y asesorará sobre la reforma regulatoria.

Hepburn se ha centrado durante mucho tiempo en la biodefensa y la preparación para una pandemia a través del prisma de las inmunizaciones y los tratamientos. Más recientemente, supervisó la inversión del Gobierno de EE.UU. en seis vacunas contra el covid-19 diferentes, incluidas las desarrolladas por Pfizer Inc., Moderna Inc. y Johnson & Johnson.

Antes de unirse a Warp Speed, Hepburn se desempeñó como gerente de programa para la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, enfocándose en la respuesta a los brotes de enfermedades infecciosas que afectan al personal militar. Antes de eso, fue director de preparación médica para el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca bajo la Administración de Obama, donde utilizó la experiencia de la pandemia H1N1 para avanzar en el control de la salud pública.

El regreso de Hepburn a la Casa Blanca da una idea de la estrategia emergente de preparación para una pandemia de la Administración Biden. Lander, un reconocido genetista y biólogo molecular, está formando un equipo ágil que trabajará en estrecha colaboración con las agencias del departamento de salud, según una de las personas.

