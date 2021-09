Departamento de Justicia podría limitar ley aborto Texas: Biden

(Bloomberg) -- El presidente Joe Biden dijo que el Departamento de Justicia podría “limitar” una nueva ley de Texas que ha indignado a los partidarios del derecho al aborto, después de que la Corte Suprema se negara esta semana a detener que la medida entrara en vigor.

“Me dijeron que hay posibilidades dentro de la ley existente para que el Departamento de Justicia analice y determine si hay algo que se pueda hacer para limitar la acción independiente de personas e implementar una ley federal —estatal”, dijo Biden a periodistas en la Casa Blanca. “No sé lo suficiente para dar una respuesta todavía. He pedido que lo revisen”.

La ley de Texas adopta un enfoque nuevo para restringir el aborto, permitiendo a ciudadanos privados demandar a cualquier persona que ayude a una mujer a obtener el procedimiento después de que se pueda detectar un latido fetal, generalmente unas seis semanas después de la concepción.

Biden calificó la ley de Texas de “perniciosa” por crear lo que tildó de “sistema de justicieros” para regular el aborto. “Sé que suena ridículo, pero esto parece casi antiestadounidense”.

Defensores del derecho al aborto dicen que la ley crea un sistema de recompensas contra las mujeres que buscan abortos y sus proveedores de salud. La Corte Suprema se negó el miércoles a bloquear la ley como lo solicitaron los proveedores de servicios de aborto en Texas, mientras que la medida es impugnada en tribunales inferiores.

Biden criticó duramente a la corte en un comunicado el jueves, acusando a su mayoría conservadora de perpetrar un “asalto” contra los derechos de las mujeres. Pero no se ha puesto del lado de los demócratas que dicen que los líderes de su partido en el Congreso deberían responder cambiando las reglas obstruccionistas del Senado para incorporar el derecho al aborto en la ley federal.

