Cuba comienza a vacunar a niños y adolescentes contra el coronavirus

La Habana, 3 sep (EFE).- Cuba comenzó este viernes a vacunar a su población pediátrica (de 2 a 18 años) con sus fórmulas propias contra el coronavirus, un paso previo a la reanudación la próxima semana del curso escolar 2020-2021 de forma virtual.

La directora de Ciencia e Innovación del Ministerio de Salud Pública (Minsap), Ilena Morales, dijo que la campaña de vacunación pediátrica debe finalizar el 15 de noviembre y será "gradual" e "intensiva".

La misma es parte de una estrategia del Gobierno que fija la meta de llegar a noviembre con el 92,6 % de la población inmunizada, informó una nota de la Presidencia.

Casi 4 millones de personas -de una población de 11 millones- ya tienen las tres dosis de esas fórmulas contra el covid-19, según las autoridades sanitarias.

La funcionaria del Minsap María Elena Soto declaró a medios estatales que la inmunización con Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus incluye a los alérgicos al tiomersal, porque las dosis a aplicar ahora no tienen ese componente.

El estatal Instituto Finlay de Vacunas realiza el ensayo clínico "Soberana Pediatría" con 350 personas de La Habana de entre 3 y 18 años de edad.

Dicho esquema (dos dosis de Soberana 02 en intervalo de 28 días más una de Soberana Plus al día 56) ya demostró un 91,2 % de eficacia contra la enfermedad sintomática en su análisis fase III, según la institución científica.

La eficacia de la vacuna Abdala también se prueba en ese grupo etario en otras localidades del país.

Más de 70.000 niños y adolescentes se han contagiado en Cuba con el SARS-Cov-2 desde el inicio de la pandemia marzo de 2020.