Coronavirus.- Los enfermos de COVID-19 no podrán votar en Buenos Aires en las elecciones argentinas del 12 de septiembre

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Las personas enfermas o en aislamiento tras haber estado en contacto con un caso positivo de COVID-19 no podrán votar en las elecciones primarias argentinas del 12 de septiembre en Buenos Aires, según una decisión de la jueza federal con competencia electoral en la ciudad, María Servini.



"Las personas que estén cursando la enfermedad del COVID-19, y/o tengan síntomas compatibles con ella deberán continuar con el aislamiento establecido oportunamente por las autoridades de Salud pública correspondientes", afirma la jueza en un oficio enviado a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior y recogido por la agencia de noticias argentina Télam.



Estas personas enfermas de COVID-19 o en aislamiento "no deberán presentarse a votar, siendo causa suficiente para justificar la no emisión del voto", continúa el documento. En Argentina el voto en las elecciones es obligatorio.



En el documento, Servini advierte además de que si un elector contagiado de COVID-19 se presenta en un colegio electoral, no se le permitirá el ingreso y "se labrará un acta al respecto".



También el juez electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, ha confirmado a Télam que "todos los contagiados con Covid tienen prohibición de circular, (...) lo que les impide ir a votar".



La decisión de los magistrados va en contra de las declaraciones del secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral, Sebastián Schimmel, que en una entrevista en la mañana del jueves dijo que las personas "que estén transitando la enfermedad de coronavirus o tengan que hacer el aislamiento por ser contacto estrecho o por haber presentado síntomas, no podrán votar con normalidad en su mesa, pero sí podrán hacerlo bajo un protocolo específico y muy riguroso, ya que nadie está privado de su derecho a votar".



Aún así, según puntualiza Télam, el protocolo de votación de cada jurisdicción lo deciden los jueces con competencia electoral, como Servini o Padilla.



En las elecciones primarias (PASO) del próximo 12 de septiembre se decidirán los partidos que podrán presentarse a las elecciones generales nacionales, que se celebrarán dos meses después, el 14 de noviembre, en las que se renovarán la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado.