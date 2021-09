Casa Real.- Arrimadas pide que se investigue "hasta el final" al rey emérito, pero sus acciones no deben afectar a Felipe VI

03-09-2021 La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ofrece declaraciones a los medios, después de su reunión con representantes de la Unión de Militares de Tropa (UMT), en la Plaza de las Cortes, a 3 de septiembre de 2021, en Madrid (España). La asociación Unión de Militares de Tropa ha convocado una concentración ante el Congreso de los Diputados de Madrid este sábado para pedir la derogación de la ley que les obliga a dejar el Ejército a los 45 años. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido este viernes que la Fiscalía investigue "hasta el final" al rey emérito, Juan Carlos I, en relación con los indicios delictivos sobre el origen de su fortuna, pero ha dejado claro que sus acciones no deben afectar al rey Felipe VI ni servir para que Podemos y los partidos independentistas intenten acabar con la monarquía.



"Que la Fiscalía investigue hasta el final, que se sepa absolutamente todo", ha declarado a los periodistas tras reunirse con la Unión de Militares de Tropa. "A muchos de los que valoramos, apreciamos y reconocemos el valor de lo que hizo el rey Juan Carlos en la Transición", en la que desempeñó una "labor incuestionable", "nos defrauda saber estas cosas", ha reconocido.



Así se ha referido a la noticia de que la Fiscalía General del Estado ha cursado solicitudes de asistencia jurídica internacional a las autoridades judiciales de distintos países, entre ellos Suiza, para avanzar en las diligencias en torno al rey emérito y poder "confirmar o descartar" los indicios delictivos que ya tiene sobre el origen de su patrimonio o incluso "abrir otras vías de investigación".



Según ha avanzado 'El Mundo', la Fiscalía del Tribunal Supremo cursó el pasado 24 de febrero una comisión rogatoria a Suiza solicitando información sobre cuentas bancarias de la Fundación Zagatka ante la sospecha de que el antiguo monarca había cobrado comisiones internacionales de forma ilegal. En dicha petición, decía tener indicios sobre la posible comisión de cuatro delitos: contra la Hacienda pública, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias.



A PODEMOS E INDEPENDENTISTAS: ESTO NO HARÁ QUE CAIGA LA MONARQUÍA



La líder de Cs, que no ha aclarado si ahora su formación se abriría a apoyar la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre la actuación de Juan Carlos I, ha advertido a Podemos y a los partidos separatistas de que "no sueñen" con que este asunto "va a hacer caer a Felipe VI y va a afectar a la monarquía".



En este sentido, ha destacado que la monarquía es "una de las instituciones mejor valoradas por los españoles" y que el jefe del Estado está desarrollando su labor "desde la ejemplaridad y desde la transparencia".