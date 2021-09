Biden visita hospital donde se recuperan los heridos en el ataque de Kabul

En la imagen, Joe Biden, presidente de EE.UU. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS / POOL

Washington, 2 sep (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, visitaron hoy un hospital militar donde se recuperan soldados heridos, entre ellos varios de los trasladados a EE.UU. tras el atentado en el aeropuerto de Kabul de la pasada semana.

La Casa Blanca confirmó la visita al hospital Walter Reed, a las afueras de Washington, pero no precisó los soldados a los que visitaron el presidente y su esposa.

No obstante, los medios estadounidenses han indicado que se trata del centro médico donde se recuperan los soldados estadounidenses heridos en Afganistán.

El atentado de Kabul, reivindicado por el Estado Islámico (EI), dejó más de 170 muertos, entre ellos 13 soldados estadounidenses, así como decenas de heridos.

El Pentágono informó que de los 15 heridos tratados en el hospital uno está en situación crítica, tres en situación grave y once estables.

El ataque se produjo en medio de la misión de evacuación desde Afganistán tras la retirada de las tropas estadounidenses después de 20 años de guerra y la toma del país por parte de los talibanes.