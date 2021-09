Bernal: "No creo que tenga opciones de podio"

El pelotón de ciclistas durante la décima novena etapa de la Vuelta de España, este viernes, disputada entre Tapia (Asturias) y Monforte de Lemos, con un total de 191,2 km de recorrido. EFE/Manuel Bruque

Monforte de Lemos (Lugo), 3 sep (EFE).- El colombiano Egan Bernal (Ineos), quinto de la general de LaVuelta y maillot blanco de mejor joven, se mostró resignado en la meta de Monforte de Lemos, donde no se planeó siquiera la posibilidad de alcanzar una plaza en el podio en las dos jornadas que restan.

"Si tuviera piernas atacaría, pero creo que estoy en modo de sobrevivir. Las opciones de podio ni las he pensado, está muy complicado, no creo", dijo el ganador del Tour 2019 y del Giro 2021.

Sobre la etapa resaltó la dureza en una jornada que se disputó a 43,3 kms/hora en un recorrido con pocos metros llanos, lo que afectó al colombiano.

"Fue una etapa muy dura. Sentí que iba subiendo todo el día. La última parte fue más rápida, ya con mucho desgaste acumulado. Todos en el pelotón íbamos apurados por la alta velocidad".

Sobre la jornada de esta sábado, de perfil "de clásica", con 5 puertos de montaña, Bernal recalcó la idea de "sobrevivir", sin descartar del todo la opción de atacar si encuentra fuerzas.

"Mañana a guardar fuerzas para la crono o a atacar, pero ante todo a sobrevivir. El día que ataqué a 60 km de meta con Roglic me pasó factura ayer, creo que se vio, y hoy aun más, no fue un día fácil aunque fuera una etapa para el esprint, fueron casi 100 km subiendo".