AMP.- O.Próximo.- Un palestino muerto y varios heridos en enfrentamientos con las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Un hombre palestino ha muerto y varios se encuentran heridos, entre ellos cinco niños, uno de ellos en estado grave, por disparos de las fuerzas de seguridad de Israel durante una nueva protesta registrada este jueves en la Franja de Gaza, según recoge la agencia oficial palestina WAFA.



Es la sexta noche consecutiva de protestas violentas en la frontera con Israel, aunque diversas manifestaciones contra el bloqueo de la Franja de Gaza se llevan sucediendo durante las dos últimas semanas a pesar de que las autoridades israelíes han anunciado el levantamiento de algunas restricciones y la extensión de la zona de pesca en territorio gazací.



Los enfrentamientos en los que ha fallecido el joven palestino de 26 años que ha sido identificado como Mustafá Salá se han producido este jueves en el campamento de Jabalia, en unos incidentes que se han saldado con al menos 15 civiles heridos por disparos y gas lacrimógeno, entre ellos personal sanitario y un fotógrafo.



Según las fuerzas de seguridad de Israel, citadas por medios locales, los manifestantes han lanzado explosivos contra las tropas israelíes, si bien han confirmado el uso de munición real contra los manifestantes, tal y como señalan las informaciones del diario 'The Times of Israel'.



El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha indicado que entre los heridos, al menos cuatro presentan heridas de bala, mientras que una decena ha necesitado tratamiento médico por la inhalación de gas. No obstante, las Fuerzas de Defensa de Israel insisten en que se han visto abocados a hacer uso de "métodos de dispersión" para contrarrestar "protestas violentas".



"Más de 1.000 personas se reunieron en múltiples puntos cerca de la valla en la Franja de Gaza", ha dicho un alto cargo que ha sostenido que las fuerzas israelíes han tenido que "responder abriendo fuego" para controlar la situación.



Así, ha señalado que los manifestantes habrían abierto fuego contra un dron israelí que se encontraba sobrevolando la zona. Con esta ya son tres las muertes de palestinos durante las últimas dos semanas de protestas, alentadas por Hamás y en pleno debate sobre el uso letal de la fuerza por parte de Israel. Los enfrentamientos, cuyo nivel de violencia ha ido aumentando, han dejado también un francotirador muerto del lado israelí.



Las protestas han seguido su curso a pesar de que el miércoles el Coordinador de las Actividades del Gobierno de Israel en los Territorios (COGAT), una unidad del Ministerio de Defensa de Israel encargada de coordinar los asuntos civiles relacionados con los Territorios Palestinos, anunció la reapertura del paso de Kerem Shalom para dejar paso a diversos tipos de mercancías.



Los manifestantes piden el final del bloqueo israelí del territorio, impuesto 2007 tras el ascenso al poder de Hamás en la Franja Gaza. Los enfrentamientos entre Hamás e Israel tuvieron su última escalada en mayo, extendiéndose durante once días y dejando más de 250 palestinos muertos y doce personas fallecidas en Israel, así como más de 20 palestinos muertos a manos de las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania.