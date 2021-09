AMP.- Japón.- Suga anuncia su renuncia al confirmar que no se presentará a la reelección como líder del gobernante PLD

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, ha anunciado este viernes que renunciará a continuar como jefe de Gobierno al confirmar que no se presentará a la reelección como líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) en las elecciones convocadas para este mes de septiembre.



"No me postularé para las elecciones presidenciales porque quiero concentrarme en la gestión de la pandemia", ha dicho este viernes en un primer momento durante una reunión extraordinaria del partido, según han informado fuentes del mismo a la cadena NHK.



Posteriormente, el propio Suga ha confirmado ante los medios de comunicación que no participará en la carrera por el liderazgo del partido gubernamental para enfocarse en la respuesta a la COVID-19 y ha avanzado que ofrecerá una rueda de prensa la próxima semana para explicar su decisión, informa la agencia Kyodo.



La formación tenía previsto celebrar elecciones primarias el próximo 29 de septiembre, un día antes del fin del mandato del actual primer ministro.



Su renuncia a postularse para presidir el PLD supondría su final al frente del cargo, ya que debido a la mayoría de la formación en el Parlamento, el líder del partido suele asumir también el cargo de jefe de Gobierno.



Al principio de su mandato como primer ministro, Suga, de 72 años, contaba con un alto índice de aprobación, en torno al 70 por ciento, sin embargo, su popularidad se ha desplomado a un 26 por ciento debido a su gestión de la pandemia de coronavirus, lo que supone el nivel más bajo desde que asumió el cargo en septiembre de 2020 tras la dimisión de Shinzo Abe.



También, ha sido criticado por insistir en que los Juegos Olímpicos de Tokio siguieran adelante a pesar del estado de emergencia en la capital japonesa debido a las crecientes tasas de infección por la COVID-19.



RESPUESTA DE SUS RIVALES



Uno de sus rivales en los comicios del PLD, el exministro de Exteriores Fumio Kishida, ha ratificado su intención de continuar en la carrera por el liderazgo del partido. "Nada ha cambiado", ha apostillado tras conocer la noticia, informa Kyodo.



Por otro lado, la exministra de Asuntos Internos y Comunicaciones Sanae Takaichi, quien ha expresado su interés en presentarse a los comicios del PLD, ha manifestado sentirse "consternada" por el anuncio del primer ministro.



En Japón se avecinan además elecciones generales ya que los mandatos de los legisladores de la Cámara Baja acaban el 21 de octubre.