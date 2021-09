Alain Pérez pone Barcelona a bailar al son del son, la rumba y la guaracha

El músico cubano Alain Pérez, uno de los más virtuosos de la isla caribeña, presenta este jueves en Barcelona, en el concierto con más público de los que ha celebrado en año y medio de pandemia, su nuevo álbum, "El cuento de la buena pipa". EFE/Marta Pérez.

Barcelona, 3 sep (EFE).- Como bailar sentados no es bailar, las ochocientas personas que han acudido esta noche al Poble Espanyol de Barcelona al concierto que ha ofrecido el cantante cubano Alain Pérez, apenas han sonado los primeros acordes, se han levantado de sus sillas y han empezado a mover las caderas de pie.

Como la cosa iba a más y en tiempos de pandemia el respetable sí puede cantar pero no puede interactuar ni mover el cuerpo rumbero, una de las personas de la organización, cuando Pérez ha terminado de acometer su tercer tema, "ADN", ha tenido que subir al escenario y pedir a todo el mundo que volviera a sus asientos o se acababa la fiesta.

Alain Pérez, después, ha querido bajar hasta la platea para mezclarse con sus seguidores, a quien en varias ocasiones les ha agradecido que hubieran subido hasta la montaña de Montjuïc y les ha querido decir que los necesita.

El concierto se ha iniciado cuando pasaban unos minutos de las diez de la noche y el polifacético cubano ha aparecido de blanco impecable, con su bastón, en el escenario de la Plaza Mayor del recinto, donde ha presentado algunos de los temas de su ecléctico nuevo álbum, "El cuento de la buena pipa", aunque ha jugado sobre seguro y ha empezado con "Amor fugaz", ya muy aplaudido desde el principio y seguido con las manos en alto.

Ha destacado también que el tiempo le ha respetado esta noche, después de que un temporal de lluvias azotara Cataluña en las últimas horas. Tal como había bromeado, anteriormente, el colombiano Marcelo Rosero, durante el día habían llevado a cabo "ritos paganos" para que no hubiera agua.

Un público de cubanos, catalanes, gitanos, peruanos, ecuatorianos, puertorriqueños, colombianos, argentinos o venezolanos ha tarareado a lo largo de las más de dos horas que ha durado la audición todas sus canciones, demostrando que en la ciudad condal es un músico querido y que él también quiere y conoce de sus muchos años de residencia en España.

Acompañado por cuatro músicos de su país, porque por la pandemia no han podido venir más, ha estado arropado en los coros por Elvin Castillo y Daria Delgado, y por otros músicos catalanes en una velada en la que no han faltado el son, la rumba, la guaracha o el bolero.

"El tic tac", de su nuevo álbum, ha vuelto a poner a alguna gente en pie, lo que más adelante también ha pasado con "La súper mujer", "Modo avión" o "Chacha".

Uno de los momentos emotivos de la noche ha sido cuando ha dedicado "El sabor de mi rumba" al sonero Adalberto Álvarez, a quien ha calificado como uno de los músicos más grandes de Cuba, y que falleció hace apenas unas horas por el virus. "Para ti, papi", ha pronunciado el cantante.

Si bien la advertencia inicial se ha seguido durante parte del concierto, era imposible mantenerse quieto en una silla ante los temas de Alain Pérez, quien también ha dado protagonismo en otro momento de la velada al veterano trompetista Juan Munguia, acompañante habitual de Chucho Valdés y que él también considera un maestro, con quien debutó a los diecisiete años.

Munguia ha interpretado, ocupando el centro de la escena, solo con su instrumento, "Bésame mucho".

Sin embargo, el clímax de la noche y con la plaza convertida, de nuevo en una pista de baile, en la que el arte del contoneo era rey, ha llegado con Pérez al micrófono, dándolo todo, con "Bemba Colora", un tema que popularizó Celia Cruz, a quien acompañó en muchas de sus galas.

Si hace unos días, en una entrevista con Efe, Pérez se preguntaba cómo sería el reencuentro con el público después de año y medio de pandemia, hoy ha quedado claro que la gente tiene ganas de baile, de juerga y de dejar atrás estos meses sombríos.

En su concierto barcelonés, ya al final, Alain Pérez tampoco ha tenido empacho en decir que si le preguntan ahora, él está "con los del 11 de julio", en referencia a las personas que protestaron y ocuparon las calles de ciudades cubanas ese día.

Antes de su aparición, han actuado la rumba de proximidad de Arrels de Gràcia, las jóvenes bailarinas de Savage Girls, Chelosaoko & La Calor, y, presentando, Adrían Rodríguez "Papito control".

