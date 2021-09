Afganistán.- EEUU detecta casos de matrimonio forzoso entre mujeres y niñas evacuadas de Afganistán

31-08-2021 Una mujer afgana tras llegar a la Base Naval de Rota donde es atendida por EEUU. POLITICA María José López - Europa Press



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Las autoridades estadounidenses encargadas de procesar a los refugiados afganos que llegan al país han alertado de que se han producido casos de matrimonio forzoso entre las mujeres y niñas que han sido evacuadas de Afganistán.



Según fuentes cercanas al asunto, este tipo de incidentes --cuyo alcance aún se desconoce-- se habría producido ante el temor a permanecer en el país bajo el control de los talibán. Tal y como ha informado la cadena de televisión CNN, las autoridades se habrían percatado de estos matrimonios una vez las mujeres afganas se encontraban en tránsito.



Así, los primeros en dar la voz de alarma han sido los diplomáticos estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos. Los documentos enviados por ellos indican que algunas de las mujeres y niñas retenidas en los centros de evacuación del país habían informado de que sus familias las habían obligado a contraer matrimonio a las afueras del aeropuerto de Kabul para poder huir del país una vez los talibán se hicieran con la capital afgana.



En algunos casos, las familias pagaron miles de dólares a hombres susceptibles de ser evacuados por haber colaborado con las tropas estadounidenses durante la invasión.



Las fuentes consultadas han señalado que el Departamento de Estado, junto al de Seguridad Nacional y Defensa, han puesto en marcha un mecanismo para identificar a posibles víctimas del tráfico de personas.



El Gobierno estadounidense confía en terceros países como punto de tránsito para los afganos que han huido y quieren llegar en última instancia a Estados Unidos u otros países. Una vez se encuentran en suelo estadounidense, los refugiados son trasladados a centros que van desde bases militares a viviendas provisionales.



El jueves, decenas de mujeres se manifestaron en la ciudad afgana de Herat para reclamar a los talibán que no conforme un régimen constituido únicamente por hombres, en una protesta inédita en esta localidad desde que los insurgentes se hicieron con el control de Kabul el 15 de agosto.



Los talibán han prometido que las mujeres no perderán derechos, o al menos no retrocederán a la irrelevancia que tenían en 2001, durante la anterior etapa del conocido como Emirato Islámico. Sin embargo, han dejado claro que la 'sharia' o ley islámica será la línea roja que tendrán en cuenta. Las protestas protagonizadas por mujeres se han trasladado este viernes a Kabul, donde han salido a la calle para luchar nuevamente por sus derechos.