ACTUALIZA 1-Guatemala elimina penas de cárcel por corrupción para funcionarios

CIUDAD DE GUATEMALA, 3 sep (Reuters) - La Corte de Constitucionalidad de Guatemala eliminó las penas de cárcel para algunos delitos de corrupción cometidos por funcionarios y jueces, que podrán conmutarse a partir de ahora por sanciones económicas, según una resolución del máximo tribunal.

El fallo, cuestionado en redes sociales por abogados, activistas y defensores de derechos humanos, llega en medio de críticas de Estados Unidos a las autoridades locales por sus débiles esfuerzos en el combate contra la corrupción.

La resolución, que tiene fecha del jueves, pero fue difundida el viernes, implica modificaciones al Código Penal para delitos que hasta ahora tienen castigos de hasta cinco años de prisión, como encubrimiento y peculado. Para que los cambios entren en vigor, el fallo debe ser publicado en el diario oficial.

"En Guatemala tenemos una mala política criminal, queremos llevar el 100% de casos a juicio y no solo no tenemos (suficientes) recursos, no tenemos jueces ni fiscales", dijo a Reuters Julio García-Merlos, abogado promotor de la iniciativa legal.

Esta semana, el Ministerio Público informó que indaga al reconocido exfiscal Juan Sandoval, quien luchaba contra ese fenómeno y que fue destituido de su cargo en julio.

Entre finales de julio y principios de agosto, miles de manifestantes bloquearon varias carreteras del país en protestas contra el presidente, Alejandro Giammattei, y la fiscal general, María Porras, a los que acusan de debilitar la lucha anticorrupción tras la salida de Sandoval, que huyó a Estados Unidos.

La decisión de la corte constitucional tiene efecto también sobre delitos cometidos por funcionarios del poder judicial, donde varios jueces y magistrados de altas cortes del país se han visto envueltos en escándalos de corrupción, de los cuales se han librado ellos mismos con sus fallos. (Reporte de Sofía Menchu; Escrito por Raúl Cortés Fernández)