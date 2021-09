0-0. Panamá deja viva a una Costa Rica que se lleva un punto sin hacer mucho

Oscar Duarte (i) de Costa Rica cabecea el balón hoy, en un partido de las de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Catar 2022 entre las selecciones de Panamá y Costa Rica en el estadio Rommel Fernández en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 2 sep (EFE).- La selección de fútbol de Panamá no pudo pasar del empate en ceros frente a su similar de Costa Rica este jueves en el arranque del octagonal final de la Concacaf hacia el Mundial de Catar 2022.

El primer tiempo del duelo entre panameños y ticos arrancó algo lento, tal como las peleas de boxeo en donde los dos gladiadores estudian al rival antes de poner en marcha la estrategia de hacerle daño al contrario.

El primer remate a portería de Panamá y del partido llegó al minuto 11 del duelo, cuando Adalberto Carrasquilla sacó un zapatazo de fuera del área, pero el tiro se fue desviado del marco protegido por el tico Keylor Navas.

Seis minutos después, en un tiro libre, Fidel Escobar remató con potencia, pero su remate se fue por arriba del arco de Costa Rica, que hasta ese momento no creaba peligro a los panameños.

El partido bajó un poco el ritmo que llevaba, se jugaba mucho en el medio sector, sin control claro de ninguno.

Al minuto 26, Alberto Quintero se descolgó por la derecha, a pase de Aníbal Godoy, pero el ataque panameño fue controlado por la zaga de Costa Rica.

Precisamente Quintero, al 34 tuvo la más clara del partido y para los locales, al conectar de cabeza un centro de Édgar Yoel Bárcenas, pero el cabezazo del panameño terminó en las manos de Navas, que voló para las fotos.

La única clara para los costarricenses llegó al minuto 44 en un tiro libre, que terminó sin impacientar el marco custodiado por Luis Mejía.

El segundo tiempo arrancó como la primera parte, presionando a su rival que no mostró peligro en la primera parte.

Al minuto 49, Rolando Blackburn no pudo cerrar la pinza solo frente al arco rival. Solo dos minutos después Eric Davis, en un tiro libre, tuvo una clara, pero la pelota se fue rozando el palo derecho del arco tico.

Era todo Panamá hasta ese minuto, al 58 José Luis Rodríguez centra un balón, pero Blackburn volvió a quedarse corto y se ahoga el grito de gol.

Los panameños siguieron atacando y al minuto 74, a pase de César Yanis, Alfredo Stephens se pierde otra clara para gol.

Mientras que los ticos se defendían con línea de hasta seis jugadores, al minuto 84 Bárcenas se coló entre un mar de jugadores ticos, remató, pero Navas tapó el remate y solo quedo en el lamento de los aficionados que llegaron al estadio.

La última de los panameños, al minuto 94, Davis centró una pelota y José Fajardo conectó de cabeza, pero desviada al arco contrario, acto seguido el salvadoreño Barton pitó el final del partido, par un amargo cero a cero para los panameños que dominaron todo el partido.

Ficha técnica:

0. Panamá: Luis Mejía, Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Eric Davis; Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla (m.87 Abdiel Ayarza), Alberto Quintero (m.65 Alfredo Stephens), Edgar Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez (m.65 César Yanis); Rolando Blackburn (m.80 José Fajardo).

Seleccionador: Thomas Christiansen.

0. Costa Rica: Keylor Navas, Ricardo Blanco, Francisco Calvo, Oscar Duarte, Bryan Oviedo, David Guzmán (m.82 José Mora); Celso Borges (m.73 Bryan Ruiz), Randall Leal (m.73 Rónald Matarrita), Jimmy Marín, Manfred Ugalde (m.61 Jefferson Brenes); Ariel Lassiter (m.61 Jurgens Montenegro)

Seleccionador: Luis Fernando Suárez.

Arbitro: El salvadoreño Iván Barton amonestó a Jefferson Brenes de Costa Rica y al panameño Adalberto Carrasquilla.

Incidencias: Partido de las eliminatorias de Concacaf hacia el Mundial de Catar 2022, disputado en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, ubicado en el este de la capital panameña.