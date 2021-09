Venezuela.- El Consejo Electoral de Venezuela extiende de nuevo el plazo para registrar candidaturas

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha anunciado una nueva prórroga del plazo para presentar candidaturas para los comicios regionales y locales del 21 de noviembre, en los que por primera vez en tres años está dispuesta a participar la principal coalición opositora.



El CNE ya había acordado una prórroga de tres días del límite y el miércoles, unas horas antes del fin del plazo, concedió 24 horas más de margen. Aspira a "facilitar la participación del mayor número de Organizaciones con Fines Políticos", aunque el órgano no ha aludido a los últimos gestos opositores.



La Plataforma Unitaria de Venezuela, que engloba a los principales grupos, anunció el martes su intención de presentarse, de nuevo bajo la bandera de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Aunque asumen que "no serán unas elecciones justas ni convencionales", también ven en ellas "un terreno de lucha útil para fortalecer a la ciudadanía e impulsar la verdadera solución", que pasa por la convocatoria de presidenciales y parlamentarias "libres".



Entretanto, el presidente de la Asamblea Nacional elegida en 2015, Juan Guaidó, que en enero de 2019 se autoproclamó líder legítimo de Venezuela, no se ha pronunciado abiertamente sobre una participación electoral que sí defienden otras voces de la oposición como el excandidato presidencial Henrique Capriles.



Oposición y Gobierno arrancan este viernes en México un proceso de negociación que precisamente tiene entre sus objetivos lograr garantías para futuros procesos electorales, con vistas incluso a que se puedan ir levantando las sanciones internacionales contra el chavismo si hay avances significativos.