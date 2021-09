Turquía rechaza que la UE le pague para que mantenga alejados a los afganos

EFE/EPA/YANNIS KOLESIDIS/Archivo

Estambul, 2 sep (EFE).- La Unión Europea no puede solucionar el problema de los refugiados y evitar una oleada desde Afganistán simplemente pagando a Turquía, ha advertido este jueves el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu.

"En el tema afgano no puede haber una cooperación que consista en 'nosotros damos el dinero, tú quédate con los afganos para que no vengan'", dijo el ministro en una rueda de prensa en Ankara junto a su homóloga neerlandesa, Sigrid Kaag.

"La Unión Europea debería abandonar el concepto de que puede manejar esto mediante fórmulas simples, y debe buscar soluciones de verdad", insistió.

El ministro reiteró que Turquía en ningún momento aceptará que ciudadanos de Afganistán evacuados por otros países se queden en Turquía, pero agregó que tampoco ha recibido propuestas de este tipo.

"Hemos dicho desde el principio que no acogeremos a afganos para que se haga el proceso de visado (para otros países) o las investigaciones necesarias", subrayó.

Çavusoglu reiteró la necesidad de actualizar el acuerdo que cerró en 2016 con la Unión Europea para hacerse cargo de los migrantes y refugiados que querían cruzar a Grecia camino de los países ricos de Europa Occidental.

"Turquía ha hecho lo que le correspondía y el número de migrantes que llegaban a Europa se redujo en un 95 por ciento. Lamentablemente, la UE no asumió sus responsabilidades", dijo Çavusoglu, que criticó que Bruselas no haya respondido a las propuestas para renovarlo.

"Luego, la UE tomó unilateralmente la decisión de ofrecer a Turquía otros 3.000 millones de euros. Es una declaración. Pero deberían sentarse con nosotros para hablar, negociar y cumplir los acuerdos", pidió el jefe de la diplomacia turca.

Kaag, por su parte, señaló que Países Bajos estaría dispuesto a ofrecer apoyo a Turquía y Catar si estos países asumen la responsabilidad de la seguridad en el aeropuerto de Kabul, una opción que Ankara consideraba ya antes de la toma de poder de los talibanes en mes pasado.

Çavusoglu respondió a su homóloga que la responsabilidad no la podrían asumir Turquía y Catar solos y que su Gobierno sigue evaluando las propuestas de colaboración de varios países.