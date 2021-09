Tsitsipas, Medvedev y Osaka avanzan en un Abierto de EEUU azotado por tormenta

Stefanos Tsitsipas clasificó el miércoles a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos tras otra larga y controvertida visita al vestuario mientras Daniil Medvedev logró una contundente victoria y Naomi Osaka clasificó sin jugar en una jornada marcada por las lluvias torrenciales que afectaron incluso a una pista cubierta.

El argentino Diego Schwartzman cerró la jornada derrotando al sudafricano Kevin Anderson en un choque que fue interrumpido y trasladado de pista debido a la lluvia y que concluyó pasada la una de la madrugada de Nueva York.

Un torrente de agua, remanente del feroz huracán Ida, se coló por las esquinas del techo retráctil de la pista Louis Armstrong empapando gradas y pista y forzando el parón tras el primer set, en el que se impuso Schwartzman por 7-6 (7/4).

El argentino, undécimo sembrado del torneo, completó después el triunfo en la pista Arthur Ashe, la principal del torneo, por un brillante 6-3 y 6-4.

"La decisión de jugar fue muy difícil pero lo hablé con mi equipo y yo quería terminar hoy", subrayó Schwartzman tras su triunfo.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia el jueves por las tormentas en la ciudad de Nueva York y en el noreste de Estados Unidos.

- "Conducta antideportiva" -

En el choque anterior Tsitsipas, tercer sembrado del torneo, derrotó al francés Adrian Mannarino por 6-3, 6-4, 6-7 (7/4) y 6-0 en dos horas y 41 minutos de un juego que volvió a terminar con polémica.

Dos días después de tomar siete minutos de descanso para ir al baño ante el británico Andy Murray, quien le criticó con dureza por romper el ritmo del partido, Tsitsipas pasó este miércoles ocho minutos en el vestuario tras perder el tercer set.

A su regreso a la Arthur Ashe, el griego fue abucheado por el público pero retomó el juego a toda velocidad y arrasó a Mannarino con un 6-0 en la última manga.

"Ese descanso en el tercer set me ayudó a refrescarme", explicó Tsitsipas. "Es bueno para mí estar menos sudado y sentirme fresco, empezar un nuevo set con una mentalidad fresca".

"No he roto ninguna regla", subrayó. "Hay una regla para eso que no especifica el tiempo que tienes que pasar en el baño".

"Para mí es importante tomar ese descanso. Para otra persona probablemente no. Y cada uno tiene su propio tiempo", dijo el griego sobre su decisión, que no fue bien recibida por Mannarino.

"Es antideportivo abandonar la pista así durante un partido, aunque no sea necesariamente el caso de esta noche", dijo el francés. "Una pausa es para ir al baño (...) Si es para romper el ritmo es una conducta antideportiva".

Tsitsipas enfrentará en la tercera ronda al joven y talentoso español Carlos Alcaraz, que volvió a deslumbrar a sus 18 años al vencer al francés Arthur Rinderknech por 7-6 (8/6), 4-6, 6-1 y 6-4).

El diluvio caído durante gran parte de la jornada del miércoles obligó a la suspensión de numerosos partidos de las pistas exteriores del Abierto.

En su turno, el ruso Daniil Medvedev logró una fulminante victoria ante el alemán Dominik Koepfer por 6-4, 6-1 y 6-2.

"Fue un gran partido por mi parte. Estoy muy contento. Las condiciones eran un poco lentas, bastante frías en el interior con el techo cerrado", declaró el ruso, que ahora jugará ante el español Pablo Andújar.

- Muguruza se cita con Azarenka -

En la categoría femenina, la japonesa Naomi Osaka no necesitó saltar a la cancha ante la retirada previa de la joven serbia Olga Danilovic por una enfermedad no vinculada con la pandemia de coronavirus.

Osaka, defensora del título, enfrentará en tercera ronda a la canadiense Leylah Fernandez, que ganó a la estonia Kaia Kanepi por doble 7-5.

La hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, que persigue el tercer título de Grand Slam de su carrera, se impuso a la alemana Andrea Petkovic por 6-4 y 6-2.

La actual número 10 del ranking de la WTA intentará ahora superar su mejor resultado en Nueva York frente a la bielorrusa Victoria Azarenka, ex número uno mundial, que venció por 6-3 y 7-6 (7/1) a la italiana Jasmine Paolini.

"Va a ser un partido muy difícil. Ella siempre juega muy bien aquí", dijo Muguruza sobre la bielorrusa, que ha perdido tres finales del US Open, la última de ellas en 2020 frente a Osaka.

Aryna Sabalenka, número dos mundial y otra de las grandes favoritas en la categoría femenina, avasalló a la eslovena Tamara Zidansek por 6-3 y 6-1 en apenas 59 minutos de juego.

