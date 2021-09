"The Witcher: Monster Slayer": caza de monstruos en el parque

SCREENSHOT - Un monstruo escorpión frente a los edificios de la ciudad: "The Witcher: Monster Slayer" genera todo tipo de bestia digital sobre la pantalla del móvil inteligente. Foto: CD Projekt/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

¿Caza de monstruos digitales en parques y calles reales? Nada del otro mundo si pensamos, entre otros, en el éxito de "Pokémon Go". "The Witcher: Monster Slayer" traslada el universo lúdico de la famosa serie de juegos de rol "The Witcher" al teléfono móvil. A primera vista, "Monster Slayer" parece una mezcla de "Pokémon Go" y "Harry Potter: Wizards Unite". Los jugadores son brujos que vagan por los caminos combatiendo monstruos, entre ellos troles, "gules" y nigromantes de todos los niveles de dificultad. Al principio, sin embargo, se recomienda a los brujos novatos concentrarse más bien en los oponentes de nivel principiante. Los combates se controlan a través de la pantalla táctil. Los golpes de dedo rápidos son ataques ligeros, los lentos son ataques más contundentes. Para saber cuál es la mejor estrategia, hay que conocer a los monstruos. ¿Qué ataques les perjudican? ¿Se pueden combatir con fuego? ¿Ayudará un poco de magia, dibujada en la pantalla en el momento adecuado? También hay que aprender cómo defenderse de los ataques. Cada batalla ganada aporta puntos de experiencia y objetos: el brujo, inicialmente débil, gana fuerza y habilidades en el transcurso del juego. Y además hay misiones. Al principio, por ejemplo, se puede ayudar a un comerciante que ha sido asaltado. La aventura comienza con una hermosa escena animada. A continuación, hay que ir a un punto marcado en el mapa, donde se decide el resultado y comienzan otras misiones con un argumento similar. "The Witcher: Monster Slayer" utiliza Google Maps para la navegación. Por lo general, esto funciona a pedir de boca, pero a veces el juego también muestra caminos donde no los hay. Lo mismo ocurría al principio con "Pokémon Go", por lo que se recomienda no olvidar que el hecho de que el juego muestre algo, no significa que siempre haya que ir allí. En realidad, "The Witcher: Monster Slayer" es un juego gratuito. Sin embargo, en la variante sin pago los jugadores tienen que esforzarse mucho para alcanzar sus metas con rapidez. Quien quiera progresar a más velocidad, tendrá que invertir un poco de dinero a través de compras dentro de la aplicación. "The Witcher: Monster Slayer" está disponible para Android e iOS. dpa