Terelu Campos sale al paso de las críticas y explica por qué invitó a Kiko Matamoros a su cumpleaños

01-09-2021 Terelu Campos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 2 (CHANCE)



Todavía con la 'resaca' de su 56 cumpleaños muy presente, Terelu Campos ha reaparecido en el estreno de la nueva obra de teatro de Paz Padilla y, tan sincera y clara como siempre, se ha pronunciado sobre las últimas polémicas que la rodean, empezando por la comentada asistencia de Kiko Matamoros a su fiesta - que muchos han interpretado como un feo a su amiga Makoke o una declaración de intenciones a Carmen Borrego -, las imágenes de su hermana en traje de baño y la filtración de la identidad del nuevo novio de su hija Alejandra Rubio.



De lo más moderna con botines militares y minivestido de manga larga en color caldera, la hija de Teresa Campos confesaba a su llegada su "emoción" por ver 'El humor de mi vida' ya que todavía no ha leído el libro de Paz, ya que, en sus palabras, "han sido unos meses con otro trabajo que me ha ocupado muchísimas horas, luego me fui de vacaciones y desconecté del mundo y no he podido, por lo que ver la obra será más impactante sin lugar a dudas".



24 horas después de la celebración de su comentado cumpleaños y asegurando que todos sus invitados se lo pasaron "fenomenal", Terelu ha salido al paso de las críticas por haber invitado a su fiesta a Kiko Matamoros, enemigo número uno de su gran amiga Makoke y uno de los que más ha cuestionado a Carmen Borrego en los últimos tiempos. "Kiko ha venido durante muchos años a todos mis cumpleaños y ya está, no hay más es que de donde no hay no se puede sacar, yo lo digo siempre".



Demostrando que su relación con Carmen está mucho mejor después de unas semanas distanciadas, Terelu no ha dudado en comentar las imágenes de su hermana en traje de baño presumiendo de figura y olvidando los complejos durante sus vacaciones estivales en Málaga: "Hace muy bien en hacer lo que le dé la gana. Llega un momento que no puedes vivir, no bajo a la playa porque una persona, una señora, un esto quiera hacerte una foto* hay que vivir".



Muy enfadada porque se haya filtrado a los medios de comunicación el nombre del nuevo novio de su hija Alejandra, Carlos Agüera, Terelu cree que "nos lo debemos hacer mirar todos. No todo el mundo tiene la obligación de salir públicamente". "Yo lo siento por él", señala.



Si además quieres saber qué opina la hija de Teresa Campos de la investigación de Hacienda a la que está siendo sometido Edmundo Arrocet, ¡dale al play!