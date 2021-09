Tenis.-Tenis/US Open.- Albert Ramos sucumbe ante Zverev, adiós al US Open junto a Badosa

04-05-2017 Albert Ramos CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA DEPORTES BARCELONAOPENBANCSABADELL



Sorribes saca billete a tercera ronda



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El tenista español Albert Ramos no tuvo opción (6-1, 6-0, 6-3) ante el alemán Alexander Zverev y se despidió en segunda ronda del US Open, último 'Grand Slam' de la temporada, al igual que Paula Badosa terminó su andadura, mientras que Sara Sorribes avanzó contundente a tercera ronda en Nueva York.



El catalán cedió ante uno de los serios candidatos a levantar el título. Zverev, finalista el año pasado, llegó a Flushing Meadows crecido con su oro olímpico y con el título en Cincinnati y arrolló en su segundo encuentro. Después de un debut trabajado ante Sam Querrey, el alemán fulminó a Ramos en poco más de una hora.



En el cuadro femenino hubo una de cal y otra de arena este jueves para el tenis español, con la dolorosa despedida de Badosa ante la rusa Varvara Grachova (6-4, 6-4). La nativa de Nueva York llegaba con altas expectativas tras una temporada de buena forma y resultados, pero no pudo pasar de su segundo partido.



Un choque igualado, pero con la rusa más acertada en los momentos clave, y con el viento a favor tras apuntarse el primer set. Badosa cedió su saque en el sexto juego y, aunque lo recuperó en el noveno, con su saque cedió la manga. En el segundo parcial, de nuevo la española fue la primera en ceder y pese a otra reacción, volvió a sufrir la presión de la rusa para despedirse con amargura.



Mientras, Sorribes dejó una gran versión ante Su-Wei Hsieh para avanzar a tercera ronda con un 6-1, 6-3, donde se medirá ahora con la británica Emma Raducanu. La castellonense fue con todo desde el inicio, en ambas mangas, con dos 'breaks' como buen colchón para estar por primera vez en la tercera ronda de un 'Grand Slam'.