Tayikistán comunica a la ACNUR que no puede acoger más refugiados afganos

Moscú, 2 sep (EFE).- El ministro del Interior tayiko, Ramaz Rajimzodá, comunicó hoy al jefe de la misión de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Tayikistán, Mulugeta Zewdie, que en las actuales condiciones el país no puede acoger más refugiados afganos.

"Actualmente en tierra de nadie a lo largo de la frontera entre Tayikistán y Afganistán se encuentran unas 80 familias con niños que quieren entrar en Tayikistán porque temen por su vidas", dijo Rajimzodá, citado por la agencia rusa Interfax, en la reunión con Zewdie.

Pero el ministro indicó que el país no cuenta con las infraestructuras necesarias para acoger refugiados y recalcó que no han tenido respuesta las peticiones de asistencia para esos fines que ha cursado el Gobierno tayiko a diversos organismos internacionales.

"En los últimos veinte años Tayikistán no ha recibido ayuda de ninguna organización internacional para crear infraestructuras para acoger refugiados. Por eso en las actuales condiciones la acogida de un gran número de personas es imposible", señaló Rajimzodá.

Recordó que después de los talibanes se hicieran con el control de Afganistán casi 5.000 militares afganos cruzaron la frontera y tras permanecer una semana en territorio tayiko fueron devueltos a su país.

Según el titular de Interior, en los pasados quince años Tayikistán recibió más de 3.000 familias afganas, casi 15.000 personas.

Rajimzodá expresó la preocupación del Gobierno de Dusambé por la situación en Afganistán, y añadió que la incertidumbre política y la falta de control sobre los grupos armados que actúan en el vecino país propician condiciones para la desestabilización de toda la región.

Además advirtió del aumento en la región de la amenaza del terrorismo, el tráfico de armas y narcóticos.

"Esto representa un peligro para la seguridad no solo de los países de Asia Central, sino de toda la comunidad internacional", dijo el ministro tayiko.

Tayikistán comparte con Afganistán una frontera de más de 1.200 kilómetros, gran parte de ella en la zona de la cordillera del Pamir.

Los gobiernos de Uzbekistán y Turkmenistán, las otras dos antiguas repúblicas soviéticas fronterizas con Afganistán, también anunciaron que no recibirán refugiados afganos.