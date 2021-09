Somalia.- La Inteligencia somalí confirma que una de sus directoras fue secuestrada y asesinada por Al Shabaab

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Los servicios de Inteligencia de Somalia han confirmado este jueves que la directora de su departamento de ciberseguridad, Ikran Tahlil, desaparecida desde junio, ha sido secuestrada y asesinada por el grupo yihadista Al Shabaab.



La Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad de Somalia (NISA, por sus siglas en inglés) no ha dado, por el momento, más detalles del secuestro de su empleada, según informa 'Somali Guardian'.



Hace unas semanas, un parlamentario somalí aseguró que la joven espía había sido asesinada por agentes de las fuerzas de seguridad ya que tenía en su posesión información política sensible, que estaría relacionada con reclutas desaparecidos en Eritrea que habrían sido destinados a la región etíope de Tigray.



La madre de Tahlil también ha descartado esta información como "falsa", tras asegurar que el 26 de junio su hija abandonó su casa en un coche de la NISA que había ido a recogerla y que Al Shabaab no tiene capacidad de organizar un secuestro en la zona en la que residen.



Por el momento, Al Shabaab tampoco ha comentado la información de la Inteligencia somalí. El grupo, que mantiene lazos con la organización terrorista Al Qaeda, ha perpetrado numerosos ataques durante los últimos meses, especialmente en el sur de Somalia.