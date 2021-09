Robles dice que la UE tiene la "obligación" de no abandonar a los afganos

La ministra de Defensa, Margarita Robles. EFE/ Rodrigo Jiménez/Archivo

Kranj (Eslovenia), 2 sep (EFE).- La ministra española de Defensa, Margarita Robles, dijo este jueves que la Unión Europea (UE) tiene la "obligación de no dejar abandonados a los colaboradores" afganos que todavía no han podido salir del país, tras la llegada de los talibanes al poder.

"La UE tiene una obligación de no dejar abandonados a los colaboradores que todavía quedan ahí y creo que ese debe ser el principal debate en este momento", dijo Robles a su llegada al consejo informal que hoy celebran en Kranj (Eslovenia) los ministros de Defensa de la UE.

Según Robles, "lo más importante es analizar lo que ha pasado en Afganistán y a partir de ahí sacar consecuencias".

La responsable de Defensa, no obstante, evitó pronunciarse sobre si España apoya la idea de crear una fuerza rápida de la UE de 5.000 soldados, que ha vuelto a ganar fuerza tras la misión de evacuación del aeropuerto de Kabul, donde los Veintisiete han dependido de las decisiones de Washington, sin tener capacidad propia de actuación.

La propuesta pretende ampliar los efectivos de los batallones con los que ya cuenta la UE, de alrededor de 1.500 hombres, que hasta ahora nunca han sido utilizados por la falta de consenso.

Según fuentes europeas, esta fuerza de acción rápida realizaría ejercicios conjuntos y se podría financiar con parte del presupuesto comunitario y desplegarse donde fuera necesario en nombre de la UE.

Sin embargo, la propuesta debe aun lograr el consenso necesario y no está previsto que los ministros adopten hoy una decisión al respecto, al tratarse de una reunión informal en la que no pueden aprobar conclusiones.

El alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, la quiere retomar en noviembre, dentro del debate más amplio sobre cómo reforzar la Política Común de Seguridad y Defensa.