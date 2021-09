Ricardo Ten se queda a diez segundos del bronce bajo el aguacero de Fuji

El ciclista valenciano Ricardo Ten. EFE/ CPE / Israel Gardyn/Archivo

Fuji, 2 sep (EFE).- El ciclista valenciano Ricardo Ten, abanderado de la delegación española en estos Juegos Paralímpicos de Tokio, finalizó décimo y a solo diez segundos del bronce en la carrera de ruta disputada en el Circuito Internacional de Fuji, que se desarrolló bajo un fuerte aguacero.

Ten tuvo que lidiar sobre las carreteras de Fuji con la intensa lluvia y también con rivales de la clase C2 y C3, de menor discapacidad que la suya, que compitieron en la misma prueba que él, la C1.

La carrera, que se disputó sobre un recorrido de 79.2 kilómetros, se rompió a partir del veinte, momento en el que once ciclistas se marcharon en solitario siendo Ten el único de la clase C1.

Al final, la victoria se la llevó el británico Benjamin Watson con un tiempo de 2h04.23, seguido de su compatriota Finlay Graham, plata al parar el crono en 2h05.43. El bronce fue para el francés Alexandre Leaute, que llegó a meta a 6:43 del ganador y solo diez segundos por delante de Ricardo Ten, que fue décimo. El otro español en carrera, el zaragozano Eduardo Santas, finalizó vigésimo sexto.

"He demostrado que llegaba en buen estado de forma y quería irme con buen sabor de boca. La carrera ha sido durísima y ahora sí puedo decir que me he doctorado como ciclista. No ha parado de llover y en algún momento fue peligroso pero lo he luchado", comentó Ten, que reconoció que "alguna vez" se le pasó por la cabeza abandonar.

"Estar en unos Juegos es especial y hay que demostrar respeto a compañeros que no han venido y hay que sufrirlo hasta el final. Me vine arriba creyendo que podía coger diploma, pero no nos ha sonreído la fortuna, así hay que seguir peleando", concluyó.

El deportista valenciano, que a los ocho años sufrió un accidente eléctrico que le produjo la pérdida de los dos brazos y una pierna, disputa sus primeros Juegos como ciclista. Antes estuvo como nadador en cinco Juegos, en los que ganó seis medallas, entre ellas tres de oro.

Ricardo Ten, de 46 años, se lleva de estos Juegos de Tokio un bronce en la prueba de Velocidad por equipos en pista.