Portaltic.-WhatsApp accederá a los últimos 5 mensajes de un chat para verificar denuncias

18-03-2020 WhatsApp POLITICA WHATSAPP



MADRID, 2 (Portaltic/EP)



La aplicación de mensajería WhatsApp accederá a los últimos cinco mensajes de una conversación de chat en los casos en que uno de sus integrantes lo reporte, para poder verificar la veracidad de la denuncia.



Así ha informado la aplicación a través de una notificación presente en una de sus versiones para probadores de software, la actualización 2.21.18.10, aún no disponible, como ha advertido el portal especializado WABetaInfo.



WhatsApp ya informa en su versión estable a los usuarios de que remite los mensajes más recientes a la compañía para la revisión de un reporte en un chat, pero ahora el nuevo mensaje de la app especifica que son los cinco últimos mensajes los que se envían.



La aplicación de mensajería da la opción a los usuarios de aceptar el envío de estos mensajes si están de acuerdo o cancelar el reporte.



También les informa de que pueden bloquear y eliminar la conversación, pero que esto no eliminará los datos de la cuenta de la otra persona. El aviso de WhatsApp sigue informando de que el resto de contactos afectados no serán notificados de la denuncia.