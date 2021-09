Portaltic.-Twitter lanza los Super Follows, sus suscripciones de pago para acceder a contenido exclusivo

02-09-2021 Super Follows en Twitter. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA TWITTER OFICIAL



MADRID, 2 (Portaltic/EP)



Twitter ha hecho debutar su nueva característica de Super Follows, unas suscripciones de pago que permiten que los seguidores de creadores de contenido los apoyen y puedan acceder a determinadas publicaciones de manera exclusiva o anticipada.



Los Super Follows se anunciaron por primera vez el mes febrero y desde junio Twitter había comenzado a aceptar solicitudes para formar parte del programa de creadores de contenido con al menos 10.000 seguidores y mayores de edad.



Ahora, la plataforma ha comenzado a lanzar los Super Follows, a los que por ahora pueden suscribirse personas solo desde su app para iOS en Canadá y Estados Unidos, aunque se extenderá pronto a Android, como ha informado Twitter a través de un comunicado.



Estas suscripciones, de pago y mensuales, son una forma de que sus creadores obtengan apoyo económico directamente de sus seguidores, a cambio de poder acceder a contenidos exclusivos de cada cuenta que solo ellos podrán ver y comentar.



Los creadores de contenido admitidos en los Super Follows podrán cobrar una suscripción mensual de 2,99, 4,99 o 9,99 dólares al mes, y también dan derecho a otros beneficios como acceder al contenido antes que el resto.



Según Twitter, los Super Follows están dirigidos a cuentas como activistas, periodistas, músicos, conservadores de contenido, escritores, jugadores, entusiastas de la astrología, expertos en belleza y cuidado de la piel, cómicos, expertos en deportes de fantasía y más.