Paz Padilla: "Llega un momento en el que uno acepta los golpes de la vida como si te lo contara otro"

En un momento de su vida en el que no deja de sumar éxitos a nivel profesional, Paz Padilla se embarca en una nueva aventura con el estreno de su esperada obra, 'El humor de mi vida', en un conocido teatro madrileño. Basada en su libro del mismo nombre, supone un homenaje a su marido, Antonio Juan Vidal - fallecido en julio de 2020 - y un recorrido en clave de humor por la vida y por la muerte, lleno de hallazgos, errores, pena, pero sobre todo risas y mucho, mucho amor.



Minutos antes del multitudinario estreno que tuvo lugar este miércoles en la Gran Vía madrileña, la presentadora de 'Sálvame', espectacular con un ajustado vestido en color rojo, nos ha contado qué podremos encontrar en 'El humor de mi vida' y cómo se encuentra en este momento en el que, un año después de la muerte del amor de su vida, recupera poco a poco la sonrisa.



"La obra de teatro es la misma historia del libro pero tiene otro prisma, además la cuento yo. Esta es mi historia", confiesa, señalando que "el libro es la historia del que lo lee; siempre se ve reflejado algo, cuando perdió su madre, cuando tuvo que enfrentarse a la enfermedad... Pero la obra de teatro es mía".



"La gente se sienta y escucha mi historia con una clave de humor y un punto de realismo total. La gente dice que es una montaña rusa, pero luego salen con una sensación de qué bello es vivir", asegura ilusionada y explicándonos cómo consigue hacer la obra y contar su vida sin emocionarse: "Es que he llorado tanto* llega un momento en el que uno acepta los golpes de la vida como si te lo estuvieran contando de otro".



Feliz por poder haber ayudado a tanta gente con su libro, "El humor de mi vida", Paz nos cuenta cómo se encuentra a nivel perdonal. "Ha pasado un año de Antonio, cada vez más fuerte, evidentemente, pero bueno, es que todo tiene su proceso, yo lo explico en el libro, no podemos correr ni ir despacio, pero el hecho de traer el teatro y ver como sale la gente merece la pena", mantiene.



En cambio, a nivel laboral la suerte no le puede sonreír más y, confesando que "profesionalmente estoy feliz y rodeada de amor", adelanta que en breves empezará un programa nuevo en Cuatro.



¿El secreto para poder compaginar varios programas de televisión, una obra de teatro, la serie 'La que se avecina' y su propia marca de moda 'No ni na'? "Una vida sana, mucho deporte, comer equilibrado y con el corazón y mi conciencia tranquila. Es cuidarse y nada más", confiesa.