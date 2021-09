Paz Padilla estrena su nueva obra con la llamativa ausencia de buena parte de sus compañeros en 'Sálvame'

02-09-2021 Numerosos rostros conocidos han arropado a Paz Padilla en el estreno de 'El humor de mi vida' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La presentadora ha estrenado 'El humor de mi vida' con el apoyo incondicional de numerosos amigos y rostros conocidos, como Terelu Campos, Emma García, Toñi Moreno o Fabiola Martínez



MADRID, 2 (CHANCE)



Demostrando que es una auténtica todoterreno y que no hay reto que se le resista, Paz Padilla suma un nuevo éxito a su impresionante trayectoria con el estreno de su nueva obra de teatro, 'El humor de mi vida', basada en su exitoso libro con el mismo nombre y con la que la gaditana hace un homenaje a su marido, Antonio Juan Vidal - fallecido en julio de 2020 - con una historia de amor y despedida, donde la gaditana nos enseña en clave de humor, cómo vivir bien y morir bien, intentando no quedarnos solo con lo triste de la vida.



Un estreno que tuvo lugar en una abarrotada Gran Vía madrileña y en el que Paz se dio un auténtico baño de multitudes con un público totalmente entregado que le demostró su cariño. Siempre con el apoyo incondicional de su hija Anna Ferrer y su pareja Iván que son dos pilares fundamentales en su día a día, la cómica recibió el cariño de numerosos rostros conocidos que no se quisieron perder el debut de la gaditana sobre las tablas con su obra más personal, 'El humor de mi vida'.



Desfilando por la alfombra roja pudimos ver a rostros de la talla de Emma García, Toñi Moreno - protagonizaron un simpático reencuentro después de que la gaditana haya sustituido a la vasca al frente de 'Viva la vida' este verano - Terelu Campos, Fabiola Martínez, Paloma Segrelles junto a su hija Paloma, Tomás Paramo y María García De Jaime, Sara Vega, Sara Escudero, Matías Prats, Cristina Cifuentes y Joaquín Torres y Raúl Prieto con un outfit de lo más combinado.



Un estreno que tampoco se quisieron perder algunos compañeros de Paz en 'Sálvame', como Gustavo González, Rafa Mora con su novia Macarena, o Kiko Matamoros con su inseparable Marta López. Sin embargo, ha llamado la atención la ausencia de la mayoría de los colaboradores que, a pesar de que hubiesen llegado a tiempo tras el programa - como Belén Esteban, Gema López, Kiko Hernández o Lydia Lozano - prefirieron no hacer acto de presencia, perdiéndose uno de los estrenos más multitudinarios a los que hemos asistido en los últimos meses.