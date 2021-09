Nuevo régimen de tres dosis podría ser nuevo estándar: Fauci

(Bloomberg) -- Tres dosis de las vacunas contra el covid-19 podrían convertirse en el nuevo estándar para la mayoría de las personas, dijo el jueves Anthony Fauci, asesor médico en jefe de la Casa Blanca, en una sesión informativa.

Un estudio en Israel reveló una mejora impresionante en términos de protección entre los receptores de tres dosis de la vacuna de Pfizer Inc. y BioNTech SE, que normalmente se administra en dos dosis, dijo Fauci. Si las mejoras duran, “es muy probable que el nuevo régimen de rutina sea el de tres dosis”, dijo.

La durabilidad de la inmunidad se confirmará cuando se presenten los datos a la Administración de Alimentos y Medicamentos, agregó Fauci.

La Administración Biden se enfrenta a críticas sobre un plan anunciado el mes pasado para poner la tercera dosis a disposición de los estadounidenses ocho meses después de su segunda dosis. Algunos críticos dijeron que la Casa Blanca se está adelantando a las autoridades estadounidenses de salud pública y medicamentos, que aún deben dar su visto bueno.

Los expertos en salud aún no están seguros si las vacunas contra el covid-19 se administrarán de manera regular y repetida, como la inmunización anual contra la gripe.

Nota Original:Three Doses Could Become Standard Covid Regimen, Fauci Says

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.