Nico Williams: “No tengo ningunos pajaritos en la cabeza”

El delantero de la selección sub-21 Nico Williams durante el entrenamiento del combinado con vistas a los dos primeros encuentros de la fase de clasificación para el Europeo 2023, en los que se enfrentará a Rusia y Lituania. EFE/Pedro González/RFEF

Las Rozas (Madrid), 2 sep (EFE).- Las entrevistas empiezan a formar parte de la vida de Nicholas ‘Nico’ Williams (Pamplona, Navarra, 2002). La primera que hizo fue con los medios de su club, el Athletic. La segunda, con EFE. Reconoce que para un “chaval” de su edad a veces es “difícil gestionar” todo lo que le ocurre, pero que no tiene “pajaritos en la cabeza” gracias a lo que le ha inculcado su entorno.

Tras participar en todos los partidos del Athletic Club hasta la fecha y estrenar convocatoria con la selección española sub-21, se siente orgulloso de “abrir camino” a la raza negra y de vestir la camiseta de un Athletic con el que confía en “hacer grandes cosas” esta temporada. Antes estará a las órdenes de Luis de la Fuente en el inicio de la clasificación para el Europeo de 2023 que se disputará en Georgia y Rumanía.

Pregunta: Fue convocado por la lesión de Rober González. ¿Le pilló ya con los billetes de las vacaciones?

Respuesta: Sí, ya tenía pensado ir un par de días con la familia a pasar un par de días, pero superorgulloso y agradecido de poder estar aquí.

P: ¿Cómo están siendo estos primeros días conociendo a nuevos compañeros y al míster?

R: Conocía a alguno de la sub-19 como Turrientes, Francés o Yeremy y el resto me han acogido muy bien.

P: ¿Qué le ha transmitido el míster?

R: Bastante confianza y sobre todo que juegue como lo hago en mi club. Y que esté tranquilo.

P: Se ganó el Europeo de la categoría hace dos años, semifinales en el último, plata olímpica… ¿añade más presión a los que iniciáis esta generación?

R: La verdad que no. Somos un equipo muy fuerte y sabemos que vamos a competir muy bien y que vamos a ir a por todas.

P: Usted es talismán. Ha jugado cinco partidos con el primer equipo del Athletic Club y han ganado dos y empatado tres. A Rusia se le gana entonces, ¿no?

R: (Rie). Sí, está claro que vamos a ganar siendo yo el talismán como dice la gente.

P: Su hermano Iñaki dijo sobre usted que lo más importante era no tener pájaros en la cabeza. ¿Cómo vive sus primeros pasos con el Athletic y la llamada de la sub-21?

R: Es verdad que para un chaval de mi edad es difícil gestionar todas estas cosas que me están ocurriendo, pero mis padres, mi familia y mi entorno me han inculcado unos valores esenciales y no tengo ningunos pajaritos en la cabeza. Hay que seguir adelante y trabajar mucho.

P: Habla de su familia, que sufrió mucho para llegar hasta España. ¿Cómo fue su juventud?

R: Mi hermano sufrió un poco más que yo en el aspecto económico, yo lo he tenido más fácil, por así decirlo. Venimos de una familia humilde. Superagradecido a mis padres y a mi hermano por todo lo que han hecho por mí.

P: Y ahora empieza a llegar la recompensa jugando en el primer equipo del Athletic y con la sub-21. ¿Qué supone para usted?

R: Es un orgullo vestir la camiseta del Athletic porque pocos pueden hacerlo, representar a una parte de Euskadi y a la raza negra; poder abrir ese camino a los demás.

P: Habla de abrir camino a jugadores de raza negra. El pasado fin de semana hubo insultos racistas en el Liverpool-Chelsea y su hermano hace unas temporadas los sufrió en el campo del Espanyol. ¿Ha vivido alguna situación parecida?

R: Gracias a Dios no he tenido. ¿Qué decir? Esos actos en pleno siglo XXI no se pueden dar y esperemos que se vayan eliminando.

P: Hablemos de fútbol. ¿El gol se tiene o se trabaja?

R: Yo creo que es talento. El gol, normalmente, se tiene, aunque también es importante trabajarlo con diferentes ejercicios de finalización porque vas ganando experiencia y metes muchos más.

P: Usted lo hizo en Segunda B, pero ahora llega la élite. ¿Qué cambios ha notado?

R: Sí que es verdad que el ritmo es totalmente diferente, más rápido y dinámico. Al principio me costó adaptarme, pero lo voy cogiendo poco a poco.

P: ¿Extremo o delantero?

R: Me veo más cómodo de delantero derecho o izquierdo. De extremo derecho mucho mejor.

P: Aguirrezabala, Vencedor, Oihan Sancet, usted, los de la absoluta… Lezama vuelve a dar sus frutos.

R: Sí, parece que estamos en el apogeo de Lezama. Estamos bastante bien.

P: Con esta generación, ¿qué objetivos os marcáis?

R: Yo veo que en el vestuario hay una atmósfera bastante buena y creo que este año vamos a hacer grandes cosas con el equipo.

P: Importante para lograrlas ese sentimiento que tenéis todos de pertenencia al club. Algo que parece que se está perdiendo en el fútbol.

R: Sí. Somos todos de la casa y eso nos ayuda bastante a los que venimos de abajo. El Athletic es como una familia.

Óscar Maya Belchí