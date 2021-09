Muere a los 92 años el máximo líder independentista de la Cachemira india

Syed Ali Geelani. EPA/FAROOQ KHAN/Archivo

Srinagar (Cachemira), 2 sep (EFE).- El máximo líder independentista de la Cachemira india, Syed Ali Shah Geelani, murió en la noche del miércoles a los 92 años en su residencia, donde se encontraba bajo custodia policial, lo que ha llevado a la imposición de múltiples restricciones en toda la región para evitar posibles protestas.

Geelani, que permanecía retenido en su vivienda en Srinagar bajo custodia policial desde 2010, con la excepción de dos meses de libertad en 2014, murió hacia las 22.00 (16.30 GMT) por varios problemas de salud relacionados con su avanzada edad, afirmó este jueves a Efe un yerno del prominente separatista, Zahoor Geelani.

El hijo menor del líder independentista, Syed Naseem Geelani, detalló a Efe que las fuerzas de seguridad entraron en la residencia de madrugada y se llevaron el cuerpo de su padre hasta un lugar desconocido, sin que la familia pudiera realizar los últimos ritos.

"Las autoridades lo enterraron en secreto", aseguró Naseem, que insistió en que no saben nada del paradero de su padre, una estrategia común entre las fuerzas de seguridad para evitar protestas o un lugar donde los seguidores puedan concentrarse.

Horas después de la muerte de Geelani, las autoridades impusieron el toque de queda y cortaron el servicio de Internet móvil en todo el Valle de Cachemira para evitar que un gran número de seguidores de Geelani se congregaran en Srinagar para tratar de despedirlo.

Una fuente policial, que pidió el anonimato, confirmó a Efe que "se han impuesto restricciones e interrumpido el servicio de Internet para mantener la paz" en la región, y se ha pedido a la gente que permanezca en sus hogares y no salga a la calle.

También ha aumentando el despliegue de fuerzas de seguridad en la el Valle de Cachemira, la única región india de mayoría musulmana y que ya es una de las zonas más militarizadas del mundo.

Pakistán disputa a la India la soberanía de la región desde la partición del subcontinente indio en 1947, tras la descolonización británica, y por ella han librado tres guerras y varios enfrentamientos menores.

Geelani nació en septiembre de 1929 en el norte de Cachemira, y como máximo líder independentista de la región encabezó la Conferencia Hurriyat, el frente secesionista formado por varios partidos, hasta su renuncia el año pasado debido a sus problemas de salud.

Entre las muestras públicas de pésame por la muerte del líder separatista destacaron las de Mehbooba Mufti, antigua jefa de Gobierno de Cachemira, a pesar de que no compartían el mismo ideario político.

"Estoy apenada por la noticia del fallecimiento de Geelani. Puede que no estuviéramos de acuerdo en la mayoría de las cosas, pero lo respeto por su firmeza y posicionamiento según sus convicciones", escribió en Twitter Mufti.