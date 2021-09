Mickelson y Couples, capitanes asistentes de la Ryde Cup en la que no estará Woods

En la imagen un registro del golfista estadounidense Phil Mickelson, quien completa la lista de cinco capitanes asistentes por su país en la Copa Ryde. EFE/Tannen Maury/Archivo

Atlanta (EE.UU.), 1 sep (EFE).- Phil Mickelson estará presente en su decimotercera Ryde Cup, pero no como jugador sino como uno de los capitanes asistentes que fueron anunciados este miércoles.

Mickelson completa la lista de cinco capitanes asistentes de Steve Stricker para el equipo estadounidense que intenta recuperar la Copa de Europa en Whistling Straits (Wisconsin) del 24 al 26 de septiembre.

Fred Couples también fue anunciado como asistente el miércoles, uniéndose a Jim Furyk, Zach Johnson y Davis Love III.

"He estado en estrecho contacto con Freddie y Phil, hablando de todo lo relacionado con la Ryder Cup, desde hace un tiempo", dijo Stricker.

"Proporcionan comentarios honestos e impactantes, y ambos sienten una gran pasión por la Ryder Cup. Me siento honrado de que estuvieran dispuestos a unirse a nuestro equipo y ayudarnos a ponernos en la mejor posición para ganar en unas pocas semanas en Whistling Straits".

Mickelson a través de Twitter dijo sentirse "emocionado y honrado" y que espera ayudar de alguna manera.

Había jugado en todas las Ryder Cup desde que se fue 3-0 en Oak Hill en 1995, el año antes de que Tiger Woods se convirtiera en profesional, y tiene el récord de más apariciones de ambos equipos. En sus 12 apariciones como jugador, los estadounidenses ganaron tres veces.

El seis veces campeón de Major fue una gran parte del grupo de trabajo de la Ryder Cup que se formó después de la derrota de 2014 en Gleneagles, donde Mickelson en la conferencia de prensa de clausura cuestionó a la PGA de América y al capitán, Tom Watson, por alejarse de un modelo que funcionó.

De ese grupo de trabajo los jugadores tenían más voz en la elección de capitanes y el plan en el futuro era servir como asistente antes de convertirse en capitán. Además, el capitán saliente sería uno de los asistentes en la próxima Ryder Cup para construir continuidad.

Los anuncios del miércoles significan que Woods no estará en Whistling Straits como asistente, lo que parecía poco probable dadas sus lesiones en el accidente automovilístico de febrero, que sufrió en California, porque los equipos están limitados a cinco capitanes asistentes.

Couples fue anunciado inadvertidamente el domingo por Patrick Cantlay, quien se aseguró el sexto y último lugar automático en el equipo de Estados Unidos al ganar el Campeonato BMW.

"Fred Couples me envió un mensaje de texto esta semana y dijo que parece que él será uno de los capitanes asistentes, y que estará allí", dijo Cantlay.

Esta será la segunda vez de Couples como capitán asistente en la Ryder Cup. También sirvió bajo Love en Medinah en 2012, y fue uno de los capitanes estadounidenses más populares para la Copa Presidentes. Lideró tres partidos seguidos, todas victorias.