México.- Tres empresas TIC almerienses buscarán oportunidades de negocio en México y Chile

ALMERÍA, 2 (EUROPA PRESS)



Las empresas tecnológicas almerienses Clientify SL, Geekia SL y y Only About Woman Academy SL (OWA), han sido seleccionadas por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y el Consejo de Andaluz de Cámaras de Comercio para participar, junto a otras 37 empresas andaluzas, en la segunda edición del 'Global Business Trip', que tiene como objeto fomentar oportunidades de negocio para el sector TIC andaluz en los mercados de México y Chile.



El programa, que este año se desarrolla en formato virtual debido a la crisis sanitaria, inicia la capacitación en materia de internacionalización y comercialización de las firmas participantes el próximo 13 de septiembre.



La iniciativa está planteada para que pymes o autónomos del sector TIC con domicilio social o centro productivo en Andalucía adquieran las herramientas necesarias para comercializar sus productos y servicios de forma competitiva e inteligente en estos mercados.



Además de la capacitación, durante las primeras cuatro semanas los participantes recibirán asesoría individual con expertos.



A partir del 11 de octubre y hasta el 15 de noviembre, cada empresa contará con una agenda de reuniones online personalizadas con importadores y distribuidores de este segmento en México y Chile, así como dos reuniones grupales con organismos e instituciones del país que le darán las claves de acceso al mercado.



Las tres empresas almerienses seleccionadas ofrecen servicios digitales en diferentes ámbitos. Así, Clientify SL es una plataforma de automatización y ventas para negocios que incluye acciones de marketing, ventas, análisis y gestión de redes sociales.



Geekia SL realiza diseño de interfaces, UX, digitalización de servicios para empresas e instituciones y desarrolla aplicaciones y portales web.



Only About Women Academy cuenta con una app de entrenamiento deportivo online especialmente enfocada en mujeres embarazadas y en el puerperio.



La totalidad de las 40 entidades seleccionadas tienen su sede social en Andalucía. Sevilla cuenta 15 entidades, Málaga con nueve, Granada con siete, Córdoba y Almería con tres, respectivamente; y Cádiz, Huelva y Jaén con una cada una.



Las soluciones tecnológicas desarrolladas por estas firmas pertenecen preferentemente al sector servicios, como una solución 'cloud' con Inteligencia Artificial para la evaluación aprendizaje, sistemas de localización y gestión de flotas agrícolas, o un planificador financiero.



También hay productos desarrollados para el sector comercio como vehículos de tres ruedas para el reparto y aplicaciones y sistemas en el ámbito del turismo.



La primera edición de esta iniciativa acompañó en sus planes de internacionalización y comercialización a 24 empresas andaluzas en 2019.



'Global Business Trip' tiene carácter gratuito para los participantes, cuenta con la cofinanciación de la Consejería de Transformación Económica y de los Fondos Feder a través de Cámara España.



Toda la información sobre este programa se encuentra en la página del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio: https://ticgbt.camarasandalucia.com/