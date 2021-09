México pide de nuevo a EEUU reactivar visas trabajo migrantes, busca contener caravana

Migrantes y solicitantes de asilo de Centroamérica y el Caribe descansan mientras participan en una caravana que se dirige a la capital mexicana para solicitar se acelere su trámite de asilo y refugio, en una carretera en Mapastepec, Chiapas, Mexico. 31 de agosto de 2021. REUTERS/Jose Torres

CIUDAD DE MÉXICO, 2 sep (Reuters) - México reiterará a Estados Unidos que es necesario que otorgue visas de trabajo temporal a miles de migrantes, dijo el jueves presidente Andrés Manuel López Obrador, en momentos en que la nación latinoamericana busca contener el avance de una nueva caravana.

El fin de semana, cientos de migrantes iniciaron una nueva caravana que pretende llegar a la capital del país donde muchos de ellos buscarán mecanismos para acelerar sus trámites para obtener refugio en México, tras haber esperado hasta por un año en Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala.

"La semana próxima a más tardar le envío una carta (al presidente Biden) porque no podemos solo estar deteniendo, reteniendo, hay que atender las causas, la gente no sale por gusto de sus pueblos, no abandona a su familia por gusto, lo hace por necesidad" dijo López Obrador en su rueda de prensa diaria.

En su mensaje, el mandatario pidió nuevamente a Estados Unidos fondos para replicar dos programas laborales de su administración, en el campo y para los jóvenes, en El Salvador, Guatemala y Honduras para crear 240,000 empleos y 90,000 puestos de aprendiz en esas naciones.

La estrategia, rechazada por su vecino del norte, debería ir acompañada de un programa de visas temporales de trabajo para los beneficiarios por parte de Washington, sostuvo.

El mandatario también recordó los riesgos que corren miles de migrantes que cada año atraviesan el país, muchas veces guiados por traficantes, lo cual ha generado varias matanzas, algunas de las peores en el norteño Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos, incluso la última durante su gestión.

No obstante, y a pesar de las advertencias del gobierno, el avance de los grupos de entre 100 y 500 personas ha generado nuevos choques entre extranjeros, la mayoría de ellos haitianos, y efectivos de la militarizada Guardia Nacional que con violencia ha intentado frenar su paso, de acuerdo a testimonios y videos difundidos en redes.

El gobierno de México ha dicho que respetará los derechos de migrantes, no obstante organismos de derechos humanos como la ONU han advertido un uso desmedido de fuerza durante los operativos de contención, lo que esta semana llevó al cese de dos agentes migratorios.

(Reporte de Raúl Cortés Fernández y Ana Isabel Martínez, editado por Lizbeth Díaz)