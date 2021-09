México.- López Obrador reitera a los sindicalistas que bloquearon su vehículo en Chiapas que "no acepta chantajes"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha reiterado a los miembros de la organización sindical Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que bloquearon el paso de su vehículo en tres ocasiones cuando se encontraba de visita en Chiapas, que "no acepta chantajes".



En su rueda de prensa diaria, López Obrador ha considerado que los sindicalistas "se pasan" con sus acciones y les ha emplazado a consultar a sus bases "si son democráticos" y "si es correcto" dar "ese trato" al mandatario del país.



De forma paralela, ha asegurado que durante el mandato presidencial anterior y cuando la CNTE protestaba contra la reforma educativa, Morena les apoyaba, por lo que ha considerado que tiene "autoridad" y puede decir a sus dirigentes que "se pasan".



La CNTE impidió el paso de López Obrador a diversas ubicaciones de Chiapas el pasado fin de semana, una acción que persigue la instalación de una mesa de negociación con el Gobierno mexicano para dar solución a sus demandas. López Obrador ha insistido en que "no puede ser el rehén de nadie" y que no tiene "nada pendiente" con los profesores del estado.