Medvedev y Tsitsipas avanzan a la tercera ronda y jugarán contra Andújar y Alcar

Daniil Medvedev golpea un regreso a Dominik Koepfer. EFE/EPA/PETER FOLEY

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 1 sep (EFE).- El ruso Daniil Medvedev, segundo cabeza de serie, y el griego Stefanos Tsitsipas, tercero, no tuvieron ningún problema para superar este miércoles con facilidad la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.

Medvedev, finalista en el 2019, mantuvo su buen momento de juego en las canchas duras y superó con facilidad al alemán Dominik Koepfer por 6-4, 6-1 y 6-2, de manera que alcanza la tercera ronda del último torneo de Grand Slam de la temporada por cuarto año consecutivo.

El ruso, que registró la victoria número 200 de su carrera al superar en primera ronda a Richard Gasquet, logró su cuarto título ATP Masters 1000 en Toronto y avanzó a las semifinales en Cincinnati en agosto antes de llegar al Abierto.

"Tuve un gran nivel, he jugado un gran tenis", declaró Medvedev en rueda de prensa. "Hubo algunos momentos difíciles en el partido que logré aguantar bien y mejoré mi juego. En un momento su nivel bajó un poco y lo aproveché. Estoy muy feliz de haber terminado en menos de dos horas", añadió.

El jugador de 25 años dominó contra Koepfer golpeando con gran consistencia y profundidad al colocar 23 ganadores en un encuentro que duró una hora y 48 minutos.

Medvedev ahora supera al jugador de 27 años alemán por 2-0 en su enfrentamientos como profesionales y tiene un récord de 13-2 desde Wimbledon.

"Solo trato de ganar", reiteró Medvedev. "He jugado contra muchos muchachos fuertes en el Tour. Lo mismo ocurre con Novak Djokovic. Cada partido que juega es un desafío. Cuanto más gane a lo largo de mi carrera y aquí en Nueva York en este estadio, mejor me sentiré".

Medvedev apunta a levantar su primer título importante en el Abierto después de haber alcanzado su primera final en Nueva York en 2019, cuando se recuperó de dos sets para forzar un quinto set contra el español Rafael Nadal.

El 12 veces campeón del circuito, que también avanzó a las semifinales en Flushing Meadows el año pasado, se enfrentará a continuación al español Pablo Andujar, que eliminó al alemán Philipp Kohlschreiber 6-4, 6-3, 6-1 en dos horas y cinco minutos.

Medvedev ha ganado trofeos en pista dura en Marsella y en hierba en Mallorca, mientras que también ayudó a guiar a Rusia al título de la Copa ATP en febrero.

"Ahora tengo que estar centrado en enfrentarme a un jugador que hace un tenis muy consistente y espero seguir por el camino ganador", comentó Medvedev sobre Andújar, al que se va a enfrentar por primera vez como profesional.

Tsitsipas tuvo que hacer un trabajo extra antes de imponerse por 6-3, 6-4, 6-7 (4) y 6-0 al veterano francés Adrian Mannarino, pero al final impuso su clase y ya piensa en el duelo que mantendrá el viernes ante Carlos Alcaraz, de 18 años, la joven promesa del tenis español, al que se va a enfrentar por primera vez en la tercera ronda.

"Será un partido complicado, como todos los que hay que disputar en el Abierto, pero llegaré preparado para hacer mi mejor tenis, como sucedió esta noche ante un rival con gran experiencia", declaró Tsitsipas.

El tenista griego de 23 años necesitó dos horas y 41 minutos para imponer su mejor juego con 53 golpes ganadores y 32 errores no forzados, comparados a los 26 y 38, respectivamente, de Mannarino al que ha ganado dos de los tres partidos que han disputado.

La jornada también dejó la sorpresa de cuatro clasificados masculinos que llegaron a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos por segunda vez desde 2000: el alemán Peter Gojowczyk, el suizo Henri Laaksonen, el holandés Botic van de Zandschulp y el eslovaco Alex Molcan.

Dos más pueden unirse a ellos ganando el jueves: el estadounidense Maxime Cressy, verdugo del español Pablo Carreño Busta, y el alemán Oscar Otte.

Gojowczyk logró tres victorias ante Lukas Rosol, Robin Haase y el argentino Francisco Cerúndolo en las rondas previas al torneo de clasificación que lo ayudaron a ganar impulso para el cuadro principal, donde el lunes eliminó, en cinco sets, al francés Ugo Humbert, vigésimo tercer cabeza de serie, y este miércoles superó al serbio Dusan Lajovic (2-6, 6-4, 2-6, 7-5 y 6-4).

Van de Zandschulp sorprendió al octavo favorito, el noruego Casper Ruud, por 3-6, 6-4, 6-3 y 6-4; Laaksonen superó al chileno Cristian Garín, decimosexto, por 3-6, 7-6 (5), 6 -2 y 6-4, y Molcan ganó al estadounidense Brandon Nakashima por 6-3, 3-6, 1-6, 6-2 y 6-4.

El tenis masculino estadounidense, después de haber colocado a 13 jugadores en la segunda ronda del Abierto por primera vez desde 1994, se aseguró con Frances Tiafoe que al menos dos llegaran a la tercera ronda.

Tiafoe, un joven de 23 años de Maryland que ahora vive en Florida, avanzó el miércoles al vencer al argentino Guido Pella por 6-1, 6-2 y 7-5.

Tiafoe alcanzó la cuarta ronda en el Abierto del año pasado y puede repetir si derrota al ruso Andrey Rublev, quinto favorito, al que ya venció en Flushing Meadows en 2014 como juniors.

Mientras que Marcos Girón y Brandon Nakashima no pudieron pasar a tercera ronda al cosechar sendas derrotas.

Hay otros 10 partidos programados este jueves, incluido el duelo entre los californianos Taylor Fritz y Jenson Brooksby, que garantiza un segundo jugador estadounidense en la tercera ronda.