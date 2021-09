Los acuerdos entre Ecuador y Kinema son de "muchos años atrás", confirma ministro

El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Mauricio Montalvo. EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Quito, 2 sep (EFE).- Los contratos entre la Embajada de Ecuador y la cooperativa Kinema se suscribieron "muchos años atrás" y no fueron renovados, aseguró a Efe el ministro ecuatoriano de Exteriores, Mauricio Montalvo, tras la renuncia del embajador designado en Madrid por unas declaraciones que han causado polémica.

Con Kinema "se suscribieron muchos años atrás, de hecho con esa firma en particular, ya son varios años con los cuales no se contrata", afirmó el ministro en una entrevista con Efe en la que abordó, entre otros temas, la renuncia del empresario Pascual Del Cioppo como máximo representante de su país en España.

Y avanzó que, en cumplimiento con la transparencia que defiende el nuevo Gobierno, se procederá a entregar a la Asamblea la información que ha sido solicitada por el asambleísta socialcristiano Luis Esteban Torres.

"Sí se va a entregar a Torres, por supuesto, la que nosotros recibamos. Tal y como se ha solicitado", aseguró el canciller Montalvo.

"(La polémica ha girado en torno a) contratos de hace mucho tiempo que han sido firmados o renovados, de lo que entiendo, varios, y que son de épocas pasadas", precisó.

"Esos contratos han fenecido, o han sido terminados", zanjó.

El martes, Del Cioppo, que nunca llegó a asumir como embajador ("mal podía haber hecho referencia a algo que no estaba en sus funciones"), se excusó del cargo tras publicar el medio español OKDiario que recibió supuestas instrucciones del presidente, Guillermo Lasso, de acallar el asunto.

Ello después de dos semanas de polémicas declaraciones de las cuales se podía desprender un presunta financiación indirecta al partido Podemos, a través de la cooperativa Kinema, en contratos de asesoramiento a ecuatorianos por desahucio en España.

Las informaciones publicadas, muchas de ellas contradictorias, fueron usadas a ambos lados del Atlántico para requerimientos parlamentarios de información de parte de Vox, en España, y del asambleísta socialcristiano, en Ecuador.

RELACIONES "EXCELENTES"

Montalvo destacó que, a pesar del incidente, "el nivel de la relación entre Ecuador y España no se ha visto afectado". "Al contrario, gozamos de un excelente nivel de estado de las relaciones entre los dos países", dijo.

"Para Ecuador, España sigue siendo prioritario, muy importante por múltiples factores y, evidentemente, en la circunstancia actual aún más", aseveró al "apostar por seguir trabajando en esa línea" y "cultivar la buena relación (...) privilegiando los puntos de encuentro y de cooperación".

En ese mismo sentido, negó "categóricamente" las informaciones difundidas acerca de contactos con España en este tema.

"Quiero negar categórica y rotundamente que no ha sido así". (No hubo) ni un solo contacto o diálogo sobre esta materia con autoridad española alguna. Tampoco hemos recibido, como ha sido insinuado falsamente, algún tipo de presión. Es totalmente falso y lo niego categóricamente", insistió.

Como tampoco es cierta, agregó, la "insinuación de que el presidente haya entorpecido o instruido" acallar el tema: "Es absolutamente falsa. No tiene ningún asidero".

Mientras recopilan información del caso tanto de la Embajada en Madrid como de los distintos consulados en España, y tras la renuncia de Del Cioppo, el mandatario ecuatoriano debe elegir otro embajador.

"El presidente considerará a la persona que sea más idónea para este cargo, tomando en cuenta incluso las circunstancias que hemos vivido. Y será naturalmente una persona de su confianza. He conversado con el presidente pero no le podría decir si hay un candidato, esto acaba de suceder", concluyó el ministro.