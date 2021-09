Lluvias de huracán Ida inundan Nueva York y dejan nueve muertos

NEW YORK, NY - SEPTEMBER

(Bloomberg) -- La cola del huracán Ida arrasó Nueva York, Nueva Jersey y todo el noreste el jueves temprano, dejando al menos nueve víctimas fatales y provocando tornados, tormentas eléctricas y torrenciales lluvias que inundaron las calles y paralizaron los servicios de transporte.

Videos de inundaciones publicados en las redes sociales mostraban importantes carreteras, aeropuertos, estadios de béisbol y estaciones de metro convertidos en piscinas para niños. Ocho personas murieron en Brooklyn y Queens, dijo un portavoz de la Policía. Una novena perdió la vida en Passaic, Nueva Jersey, según medios de comunicación locales. Los tornados azotaron Maryland y Nueva Jersey. El alcalde Bill de Blasio declaró una emergencia para la ciudad de Nueva York, mientras que la gobernadora Kathy Hochul hizo lo mismo para el estado.

En el Central Park de Manhattan, cayeron 80 milímetros de lluvia en una hora y se registraron hasta 130 milímetros de agua caída para las 11 p.m., dijo Rich Otto, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica de EE.UU. Se emitieron alertas de emergencia por inundaciones desde Delaware hasta Massachusetts. El New York Post informó que cuatro personas habían muerto en Queens y Brooklyn después de quedar atrapadas en sus sótanos.

Las inundaciones se produjeron menos de dos semanas después de que la tormenta tropical Henri arrojara una cantidad récord de lluvia sobre la ciudad de Nueva York, y es el más reciente de una serie de eventos climáticos extremos registrados este año en todo el mundo a medida que el cambio climático se impone.

Ida llegó a Luisiana el domingo con vientos récord de 241 kilómetros por hora, dejó a más de 1 millón de clientes en todo el sur, incluida Nueva Orleans, sin energía eléctrica y cobró la vida de al menos a cinco personas en Luisiana y Misisipi.

De Blasio dijo que puentes y túneles permanecieron abiertos, pero que había carreteras inundadas en toda de la ciudad, donde quedaba a la vista solo la parte superior de algunos autos.

El sistema de metro de la ciudad experimentó graves limitaciones de servicio debido a que el agua inundó hasta las plataformas subterráneas de Manhattan. Varios ramales del metro y servicios de trenes fueron suspendidos, dijo Tim Minton, portavoz de la Autoridad de Transporte Metropolitano, que supervisa los servicios de autobús, metro y ferrocarril de la ciudad.

Además de los viajes por tierra, se cancelaron 392 vuelos en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty hasta las 11:30 p.m., según Flight Aware, un servicio de rastreo de aerolíneas. El aeropuerto recibió 163 milímetros de lluvia en las tres horas que terminaron a las 9:51 p.m., casi el equivalente a siete semanas de lluvia promedio que cayeron en unas pocas horas, dijo el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Alex Lamers.

Esta es la segunda vez en dos meses que lluvias torrenciales inundan partes del metro de la ciudad de Nueva York, luego de que la tormenta tropical Elsa azotara la ciudad a principios de julio.

Nota Original:New York Area Swamped by Ida’s Rains, Killing at Least Eight

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.