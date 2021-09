Lluvia torrencial; Azarenka reivindica la vacuna; apoyo al Día de Orgullo Gay

En la imagen, la bielorrusa Victoria Azarenka. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 2 sep (EFE).- La tercera jornada del Abierto de Estados Unidos estuvo marcada por un sin fin de contrastes tanto dentro como fuera de las pistas después que comenzó con lluvia, que fue torrencial al final del día, incluido aviso de tornado.

Los elementos climatológicos adversos hizo que la mayoría de los partidos programados para la sesión de la noche no se pudiesen disputar y solo los dos de masculinos en la pista central cubierta de Arthur Ashe Stadium.

La USTA tuvo que dar a conocer un comunicado de alerta sobre el aviso de tornado y fuertes vientos para toda el área donde se encuentra el Centro Nacional de Tenis Billie King, en el que pedía todo tipo de precaución a los aficionados que estaban en las instalaciones siguiendo los partidos.

Antes, la veterana bielorrusa Victoria Azarenka, decimoctava cabeza de serie, que por la mañana había ganado 6-3 y 7-6 (1) a la italiana Jasmine Paolini, y será en la tercera ronda la rival de la española Garbiñe Muguruza, reivindicó la necesidad de discutir con seriedad el asunto de la vacunación obligatoria entre todas las jugadoras y jugadores.

Después de llegar a la final del Abierto de Estados Unidos el año pasado sin aficionados, Azarenka aprecia volver a jugar frente a la gente.

Sobre todo por lo que tuvieron que hacer para estar en las gradas.

Los espectadores deben mostrar prueba de al menos una dosis de la vacuna Covid-19 para asistir a los partidos. Los jugadores no están obligados a tenerla puesta y solo la mitad de los profesionales -mujeres y hombres- lo han hecho.

"Quiero iniciar este debate entre los profesionales, porque para mí es un poco extraño que los aficionados tengan que estar vacunados y los jugadores no", dijo Azarenka. "Así que creo que, en mi opinión, es inevitable que sea obligatorio en algún momento, como lo están haciendo otras ligas deportivas".

Azarenka señaló que "no veo el sentido de no abrir este debate, porque creo que todos queremos estar seguros, seguir haciendo nuestro trabajo y sé que hay muchas discusiones al respecto".

La tres veces subcampeona del Abierto de Estados Unidos dijo durante su entrevista en la cancha que era "genial" que hubiera tanta gente vacunada allí para observarla.

El número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, dijo antes del torneo que espera que la decisión de vacunarse siga siendo personal. Azarenka cree que es hora de que los jugadores y la ATP y WTA hablen de llevarlo más allá.

"Espero que como asociación tomemos la mejor decisión para nuestro negocio, para nuestra salud, para los torneos, para el público", subrayó. "Y creo que tenemos que iniciar esta conversación, porque como dije, en mi opinión es simplemente inevitable".

La jornada también dejó del Día del Orgullo Gay promovido por la USTA en el Abierto, y el ruso Daniil Medvedev, segundo cabeza de serie, tras su triunfo por 6-4, 6-1 y 6-2 frente al alemán Dominik Koepfer, dijo estar seguro que si un tenista profesional masculino se declara homosexual, recibiría todo el apoyo.

"Honestamente, creo que por mi parte, por supuesto, nunca se sabe lo que puede suceder, pero por mi parte, creo que todos estarían súper abiertos si alguien participara de esa realidad en el ATP Tour", señaló el subcampeón del Abierto de Estados Unidos de 2019.

Medvedec, que el viernes en la tercera ronda se va a enfrentar al español Pablo Andújar, destacó que la iniciativa del torneo de celebrar el Día del Orgullo Gay era algo muy positivo.

"Creo que es genial desde el Abierto de Estados Unidos, esta iniciativa", valoró Medvedev. "Creo que la ATP honestamente también está haciendo un buen trabajo, especialmente internamente, tratando de proporcionar información y de asegurarse de que si alguien quiere salir, se sentirá seguro y protegido".