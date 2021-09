Las últimas 5 fotos de KAROL G que están arrasando en Instagram

KAROL G (@karolg) ha causado un gran éxito en su cuenta de Instagram por las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 12.810.167 de interacciones entre sus followers.

Los posts más relevantes fueron:





LA NENA DE MEDELLÍN 🦋





Dime que eres Colombiana sin decirme que eres Colombiana 😏💦💦💦





Agradecida con la vida y con Dios por este momento y con todos ustedes por vivirlo conmigo !!! 💖💖💖 Esta noche celebramos 6 y que vengan muchos más !!!! GRACIAS





tu ere el 🍑lito mío / POBLADO RMX / @jbalvin @crissssin @natanyshander @nickyjam @totoyelfrio.. 🔥🔥🔥





PR 🇵🇷♥️ Esta fotico la guardé para cuando anunciara mi Choli en el 2022 y pues 💭 se me dieron las cosas para este año 🔥🔥🔥 NO PODRÍA EXPLICAR MI EMOCIÓN Y MENOS LA ILUSIÓN QUE TENGO DE ROMPER EL ESCENARIO QUE HAN PISADO TANTOS DE MIS ÍDOLOS 🔥💭🍾🌈 MAÑANA A LAS 10 AM SALE A LA VENTA 🎫 VAMOS A ROMPER CON UN FLOW CABRON !!!!!!! 🎢🎡🎉✈️🌈 TE AMO PR ♥️♥️♥️

Carolina Giraldo Navarro nació el 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombia. Alcanzó la fama internacional con la canción «301» junto con el cantante Reykon en 2012, posicionado en el top de varias estaciones de radios y canales de televisión,​ y le permitió realizar conciertos en países como Aruba, Colombia, Ecuador y Estados Unidos.​

Obtuvo mayor reconocimiento en 2013, cuando lanzó la canción «Amor de dos» junto con Nicky Jam.​ En 2016, luego de que lanzó varios sencillos, firmó un contrato con la discográfica Universal Music Latin Entertainment y hubo un ascenso en su carrera.

A inicios de 2017, lanzó el sencillo «Ahora me llama» con Bad Bunny, que rápidamente se convirtió en un hit.​ Meses más tarde, realizó un remix junto con Quavo y le dio a la cantante su primer ingreso al top 10 de la lista Hot Latin Songs de Billboard. Ese mismo año, lanzó su álbum debut Unstoppable.​ El álbum obtuvo el puesto dos en la lista Top Latin Albums de Billboard.