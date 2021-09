La Liga vota contra el pase sanitario y muestra sus divergencias con Draghi

Matteo Salvini. EFE/EPA/PAULO NOVAIS/Archivo

Roma, 2 sep (EFE).- La ultraderechista Liga de Matteo Salvini ha votado en contra del decreto del Gobierno italiano sobre el certificado sanitario del coronavirus, lo que vuelve a escenificar las diferencias que existen con el Ejecutivo de Mario Draghi del que forman parte.

Durante las votaciones en comisión parlamentaria este miércoles del decreto que introduce la obligación del pasaporte sanitario en varias circunstancias, los partidos que forman la coalición que apoya a Draghi se mostraron a favor, pero la Liga se alió con el único partido en la oposición, Hermanos de Italia, para votar en contra.

Esta votación coloca a la Liga "fuera de la mayoría", dijo el ex primer ministro Enrico Letta, líder del Partido Demócrata, la principal formación de centroizquierda, también integrada en la coalición que apoya a Draghi.

“Condeno la elección de la Liga que, con los votos en la Comisión de la Cámara contra el pasaporte sanitario, eligió colocarse fuera de la mayoría. Por eso pido una aclaración política sobre eso", afirmó Letta, quien añadió que "lo ocurrido es intolerable" y que en estos momentos "es necesaria la responsabilidad de todas las fuerzas políticas".

El diario "La Repubblica" afirma hoy que Salvini ha querido explicar sus razones a Draghi, después de la imagen de una ruptura en la mayoría y ante el consejo de ministros en el que se hablará del tema.

El exponente de la Liga Claudio Borghi precisó hoy a los medios que la Liga presentó "una serie de enmiendas de mejora (del pase sanitario), que no fueron aceptadas, y que el gobierno pidió retirarlas" y que "no fue un voto en contra, sino para mejorarlo”.

Además la votación aleja a la Liga del derechista Forza Italia y a las posibilidades de la creación de una Federación de la derecha de cara a las próximas citas electorales, pues el partido de Silvio Berlusconi se ha mostrado siempre favorable a la aplicación del certificado

Según los medios, Draghi piensa seguir adelante en su decisión de obligar a exhibir el certificado sanitario, que se obtiene con una dosis de la vacuna, el haber pasado la enfermedad o una prueba negativa del covid-19 realizada en 48 horas, y que además pretenden extenderlo también para los funcionarios.

Actualmente el certificado sanitario es necesario para comer en el interior de los restaurantes, para eventos deportivos y culturales, piscinas y gimnasios y también para los profesores y viajes en avión o tren de largo recorrido.

Al respecto, el Tribunal regional del Lacio rechazó hoy la solicitud de la Asociación Nacional de Docentes y Educadores (AINEF) de detener la obligatoriedad de tener que presentar el pase sanitario para acceder a los escuelas y la suspensión de sueldo a quienes no lo tengan. EFE

